Les propostes més interessants de La 2 Cat pel cap de setmana
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Joan Subirats i 'Punts de Vista' rep la cantaora Mayte Martín
- Diumenge, 'Noms propis' rep Josep Maria Fericgla, 'Fes-me viral' visita l'Hort Mas Duran, 'L'art d'observar' a 'El escarabajo verde', 'Docu2' estrena 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides' i el derbi de la Lliga F
- Dissabte 28 i diumenge 29 de març a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida l'exministre Joan Subirats i Mayte Martín visita 'Punts de Vista'. Diumenge, 'Noms propis' rep l'antropòleg Josep Maria Fericgla, 'Fes-me viral' es posa en la pell dels agricultors a l'Hort Mas Duran, 'El escarabajo verde' mostra els invents que es realitzen observant la natura i 'Docu2' estrena 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides'. A més, l'enfrontament entre el Reial Madrid i el Barça a la Lliga F.
Dissabte: l'actualitat política i les millors propostes culturals
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' compta amb el catedràtic i polític, Joan Subirats. L'exministre presenta el seu nou llibre 'La brecha entre el saber y el hacer'. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les mesures anticrisi.
12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, convida la cantaora i compositora Mayte Martín, amb els autors del llibre 'Buscando a Rosalia', els periodistes Yeray S. Iborra i Oriol Rodríguez. A més, les col·laboradores habituals: l'actualitat cinematogràfica amb Desirée de Fez, Cristina Sala en l'apartat 'Art a la vista' i l'agenda dels 'Imperdibles' de Rita Roig.
18:50h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, natura, entreteniment, documentals i la Lliga F
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Josep Maria Fericgla, antropòleg, etnopsicòleg i una de les veus més reconegudes en l'estudi dels estats expandits de consciència i dels rituals de transformació personal. Un investigador inquiet, un divulgador apassionat i un referent internacional que parla amb Anna Cler del seu univers interior.
15:00h a La 2Cat
'El escarabajo verde' emet el capítol 'L'art d'observar'. Un reportatge dedicat als invents realitzats a partir d'observar la naturalesa. Des del tren 'bala' de Tòquio, inspirat en l'ocell blauet, a teixits creats imitant la tela d'aranya.
18:00h a La 2Cat
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe es desplaça fins a Montcada i Reixac per conèixer de prop l'Hort Mas Duran gestionat per la cooperativa Tarpuna. Convocarà a dues parelles de concursants: l'Hugo i la iaia Mari, i la Noa i la seva àvia Mari, perquè es converteixin en agricultors per un dia: s'hauran d'embrutar les mans i transformar l'experiència en un vídeo.
18:30h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides'. El documental retrata, amb humor i proximitat, la vida de diverses persones trans. A través dels seus testimonis i de veus expertes, aborda processos de transició, barreres socials i preguntes invasives, reivindicant la identitat com una necessitat humana compartida. Aquest film està dirigit per Belén Rodríguez López, Toni Torbellino Méndez i Iban Pàmies Merlo.
19:40h a La 2Cat
La 2Cat ofereix en directe i en català el clàssic de la Lliga F entre el Real Madrid i el F.C. Barcelona, que es disputa a l'Estadi Alfredo Di Stéfano. La retransmissió comptarà amb la narració del periodista de RTVE Albert Font i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Ana Ponce.
20:50h a La 2Cat