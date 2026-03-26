La 2Cat ofereix el Clàssic de la Lliga F: Real Madrid – FC Barcelona en català
- El partit entre el primer i el segon classificat de la competició es disputa a l'Alfredo Di Stéfano
- Diumenge, 29 d'abril, a les 20:50h a La 2 i a RTVE Play Catalunya
El proper diumenge 29 d'abril, La 2Cat ofereix en directe i en català el clàssic de la Lliga Fentre el Real Madrid i el F.C. Barcelona, que es disputa a l'Estadi Alfredo Di Stéfano. A partir de les 20:50, es podrà seguir el duel a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Les blaugranes busquen ser encara més líders a casa del Real Madrid i emportar-se els tres punts més disputats de la competició, en l'enfrontament entre els dos equips que encapçalen la Lliga F.
La retransmissió de La 2Cat comptarà amb la narració del periodista de RTVE Albert Font i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Ana Ponce.
El partit de la Lliga Femenina es podrà seguir per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya en directe i català amb una prèvia a les 20:50 h, plató a la mitja part i també el post partit, fins a les 23:00h.