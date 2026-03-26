La cantaora i compositora Mayte Martin, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep també els periodistes Yeray S. Iborra i Oriol Rodríguez
- Dissabte 28 de març, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al migdia a La 2Cat.
El pròxim dissabte arriben a 'Punts de vista' la cantaora i compositora Mayte Martin, amb els autors del llibre 'Buscando a Rosalia', els periodistas Yeray S. Iborra i Oriol Rodríguez.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias convida Mayte Martín, una de les cantaores de més prestigi del panorama actual del flamenc, per presentar el seu darrer treball 'In Illo Tempore', que es presenta al Palau de la Música el 7 d'abril. Un doble àlbum fruit de la maduresa artística i del respecte al flamenc més pur, que per l'artista, és una oda al passat. 'In illo tempore' es divideix en dos volums: el primer es titula 'Entreverao', on fa confluir el flamenc amb altres gèneres i artistes com Bach, Aznavour o Antonio Machín. La segona part del disc es titula 'Puro' i com el seu nom indica, aquí fa servir un treball d'arqueologia musical.
Després de parlar amb la Mayte, el programa continua amb la música per 'llegir', 'Buscant la Rosalía'. Amb aquest llibre, els periodistes Yeray S. Iborra i Oriol Rodríguez emprenen un road trip de no-ficció per compartir les epifanies, així com més d'un desencís amb què s'han anat topant durant la recerca d'aquesta estrella mundial de la música, la moda i l'estètica. El llibre aprofundeix en l'enigmàtica trajectòria d'una artista de la qual no hi ha pràcticament bibliografía.
'Punts de Vista', no es cansa de proposar novetats gràcies a les nostres col.laboradores. Desirée de Fer,que porta les darreres estrenes cinematogràfiques com són 'Lapònia', 'El proyecto salvación', o 'Altas Capacidades'. Cristina Sala en l'apartat 'Art a la Vista' agafa la pluja com a element conductor de la secció i mostra escenes de paisatge plujós com al boulevard 'Paris Street, Rainy Day' (1877) de Gustave Caillebotte. No poden faltar obres de Renoir com 'The Umbrellas' o de Vicent Van Gogh 'Lluvia en Auvers'. I per acabar, l'agenda dels 'Imperdibles' de Rita Roig, que dedica a la mainada amb propostes com 'Cacera d'ous a les Ruïnes d'Empúries'.