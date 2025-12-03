RTVE participa en el 7º Congreso Internacional de Periodismo para Dispositivos Móviles e Inteligencia Artificial (JDMIA)

La Universidad de Beira Interior (UBI), en Portugal, ha acogido la séptima edición del Congreso internacional “Periodismo para Dispositivos Móviles e Inteligencia Artificial” (JDMIA), un evento clave que reunió a profesores, periodistas e investigadores de España, Portugal y Brasil para debatir el presente y el futuro de los medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial (IA).

Durante dos jornadas se abordaron desafíos cruciales para el periodismo y los medios, como el uso responsable y crítico de IA en el periodismo, que es visto como una oportunidad para la innovación y el rigor, pero también como un desafío ante la posible pérdida de empleos y el riesgo de desinformación, la integración ética y multidisciplinar de la IA en las redacciones, la alfabetización mediática en contextos de polarización, propaganda y mentira para enfrentar los retos de la era digital y algorítmica o los dilemas éticos derivados de la IA generativa, casos de la transparencia, propiedad intelectual, responsabilidades, etc.

Inés Lecue de la Universidad de Valladolid habla sobre el uso de la inteligencia artificial en distintos trabajos de RTVE. Dirección Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación RTVE.

El congreso destacó la importancia de la colaboración entre profesionales y de la formación en IA para afrontar la profunda transformación del sector al igual que la necesidad de colaboración interinstitucional y la búsqueda de un modelo de IA integrada, ética y orientada al servicio público en el periodismo. Se reconocieron también los retos de la transformación digital para periodistas, editores, profesores y estudiantes, resaltando la importancia de incorporar esta tecnología en los programas educativos para preparar a los profesionales ante las nuevas demandas del sector, junto a la responsabilidad de fomentar tanto la alfabetización mediática como la transparencia en el uso de IA en los medios.

En la conferencia inaugural, Pilar Sánchez García (Universidad de Valladolid) expuso los desafíos de una "IA de medios" integrada y ética en el periodismo. La ponencia “La palabra para los profesionales” contó con las intervenciones de David Corral Hernández (Responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de RTVE), quien destacó el papel público e innovador de RTVE como gran medio público español y en español, y de Diogo Queiroz Andrade (Rprt.ai) sobre la IA como aliada de los periodistas. Inés Lecue (UVa), como también sucedió con otras ponencias, habló de la Corporación en su conferencia titulada “Innovación en IA multimodal en RTVE: eficacia en documentación, verificación y automatización de noticias con datos”.

Con la organización de João Canavilhas (UBI), referencia internacional en la investigación de medios digitales e IA, el congreso contó con la participación de investigadores y expertos de organismos y medios relevantes para el sector periodístico y la innovación digital como también con numerosas universidades e instituciones de referencia en Portugal, Brasil y España, incluyendo las portuguesas de Beira Interior (UBI), Europeia (UEuropeia) o de Oporto (UPorto), las brasileñas de São Paulo (UESP), Brasilia (UEB), Paraná (UFP), Santa Cruz (UESC), Minas Gerais (UFMG), Bahia (UFBA), Pampa (UNIPAMPA), Mato Grosso do Sul (UFMS) o las españolas de Valladolid (UVa), Complutense de Madrid (UCM), Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Universidad de Santiago de Compostela (USC) , entre muchas otras.