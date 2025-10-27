RTVE participa en la 33ª conferencia anual de la Public Broadcasters International (PBI)

La Radio Nacional de Bulgaria (BNR) acogió en Sofía del 20 al 22 de octubre la Conferencia Anual de Public Broadcasters International (PBI). Un evento en el que participó Teresa Muñoz, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, y que tuvo como eje conductor “cómo preservar y mantener la confianza del público en los medios de comunicación”.

La conferencia fue inaugurada por el presidente búlgaro, Rumen Radev, y por el director general de la Radio Nacional de Bulgaria, Milen Mitev, quien destacó “el poder y la importancia de los radiodifusores públicos en una era de rápidos cambios y creciente incertidumbre, para inspirar conversaciones significativas y crear nuevas colaboraciones”.

A lo largo de las distintas mesas redondas y presentaciones se intercambiaron experiencias sobre cómo abordar retos existenciales de los medios de comunicación de servicio público, la promoción de su valor, la participación de los jóvenes, la innovación, la inteligencia artificial, el cambio del panorama mediático o las libertades, como también del periodismo de calidad incluso bajo presión o ante fenómenos inesperados como el apagón que sufrió España.

Teresa Muñoz

Teresa Muñoz, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, aseguró en la mesa ‘Argumentos a favor de la labor de los medios de comunicación públicos’ en tiempos de crisis que “la capacidad de RTVE para seguir emitiendo cuando todo lo demás se detuvo es el mejor ejemplo posible de lo que significa el servicio público en el siglo XXI: fiable, universal, resiliente y gratuito”. Además, planteó que “la radiodifusión no es cosa del pasado, sino la base de un futuro seguro, informado y democrático”.

Como en años anteriores, la conferencia reunió a destacados directores y ejecutivos de medios de comunicación de servicio público de todo el mundo, y fomentó el diálogo, la innovación y la colaboración en un panorama mediático cada vez más complejo.

Imagen de la conferencia, celebrada en Sofía

Entre los ponentes del foro se encuentran Tim Davie, director general de la BBC; Jean Philip De Tender, subdirector general y director de medios de la Unión Europea de Radiodifusión (UER); Robert Šveb, director general de Radio y Televisión de Croacia (HRT); Park Jang-beom, presidente y director ejecutivo de Korean Broadcasting System (KBS); Hugh Marks , director general de ABC (Australia); Kristian Porter, director ejecutivo de Public Media Alliance (PMA); Natalija Gorscak, presidenta del Consejo de Administración de RTV Eslovenia, o Jean-Paul Philippot, director ejecutivo de RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Française).