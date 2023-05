'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron, investigador principal del Vall d'Hebron Institut de Recerca i professor agregat de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ramos Quiroga s'ha especialitzat en els trastorns del neurodesenvolupament RTVE CATALUNYA

Josep Antoni és fill d'emigrants gallecs. Va créixer al barri de La Prosperitat i al barri de Sant Andreu. Recorda com en aquella època encara molta gent parlava de marxar a Barcelona, quan anaven al centre de la ciutat, per la condició de poble que encara es vivia a Sant Andreu.

És un gran defensor de l'escola pública, va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona d'on conserva vells amics i molts bons records. També explicarà a 'Noms propis' la seva vessant com a activista sindical quan estudiava. Ramos Quiroga s'ha especialitzat en els trastorns del neurodesenvolupament, com el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i el trastorn de Tourette.

Des de sempre li ha agradat estudiar el funcionament del cervell RTVE CATALUNYA

Sempre li ha agradat ajudar els altres i estudiar el funcionament del cervell. Assegura que les teràpies de la psiquiatria tenen una gran eficàcia i poden canviar l'evolució de les persones, i per aquest motiu es va interessar per aquesta branca de la ciència mèdica.

Ha publicat prop de 300 articles en revistes, ha treballat en buscar nous tractaments i en la detecció de malalties relacionades amb el neurodesenvolupament. Un factor que considera fonamental.

A més, el doctor Ramos Quiroga explica que els malalts de TDAH tenen més possibilitats de patir addiccions i també altres desordres personals. Per això defensa que l'abordatge integral d'aquests trastorns són fonamentals.