'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb Natalia Sánchez, actriu madrilenya que fa 4 anys viu a Catalunya. Durant aquest temps ha après a parlar català fet que li ha permès fer teatre en llengua catalana i fins i tot, protagonitzar una campanya promocional sobre l'ús del català.

A banda de la interpretació li agrada molt la música i cantar RTVE CATALUNYA

Actualment és una de les protagonistes de l'obra 'Fitzroy', dirigida per Sergi Belbel, on les protagonistes són 4 dones escaladores que viuen moments dramàtics i d'altres amb més d'humor. Durant la conversa a 'Noms propis' parlarà de la família i també coneixerem les seves aficions i passions. De petita va fer gimnàstica rítmica i era una alumna brillant. Gran apassionada de la música, descobrirem que toca molts instruments i li encanta bussejar.

Fa uns mesos, la seva aparició com a convidada al programa cultural de La 2, 'Punts de vista' es va viralitzar a xarxes perquè parlava en català, i potser va ser aquest el motiu pel qual li han començat a proposar nous projectes a l’escena catalana.

Natàlia Sánchez protagonista a 'Noms propis' RTVE CATALUNYA

El seu paper més conegut pel gran públic va ser el que va interpretar a la popular sèrie de televisió, 'Los Serrano', on feia de la filla petita de la família, Teté Serrano. També ha participat a sèries de TVE com 'Amar en tiempos revueltos' i 'Hospital Valle Norte', així com altres obres de teatre o pel·lícules com 'El año de la plaga', 'Fuera de campo', 'Los recuerdos de Alicia'.

La seva parella és l’actor Marc Clotet, amb qui ha tingut dos fills. Està feliç de viure aquí perquè no li falta feina, tot i que confessarà que dorm poc perquè els nens encara son molt petits.