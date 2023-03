'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb María Casado. Nascuda a Barcelona, recorda molt bé com a filla única els esforços de la seva mare per tirar endavant la seva educació. Es per això que es va esforçar molt per aconseguir una beca i poder estudiar comunicació.

Als seus inicis, María Casado va ser estudiant de pràctiques en centres de treball a Ràdio 4 RTVE CATALUNYA

Es considera molt afortunada per l'oferta que va rebre d'Antonio Banderas per convertir-se en la directora de la divisió audiovisual de la productora Teatro del Soho, després de la seva sortida laboral de TVE. Ara viu i treballa a Màlaga i viatja setmanalment a Barcelona, per fer el programa que dirigeix i presenta a La 2 'Las tres puertas'.

Apassionada de la ràdio, des de ben petita ja escoltava tertúlies de política i d'esports, cada dia abans d'anar a dormir. La seva trajectòria professional és molt extensa, va començar a treballar a Ràdio 4, com a estudiant en pràctiques als Serveis Informatius del cap de setmana. Uns anys més tard s’incorpora a 'L'Informatiu' de RTVE Catalunya, on també va presentar programes com '59 segons' i 'El debat de la 2'.

Dirigeix i presenta ' Las tres puertas' RTVE CATALUNYA

Més tard, es va traslladar a viure a Madrid per presentar el Telediario de TVE. També va conduir diversos formats d'actualitat com 'Los desayunos de TVE', 'La Mañana', 'El debate de la 2' i '59 segundos', entre d'altres.

Durant la conversa a 'Noms propis', la Maria parlarà de l'amor, de la sort que considera que ha tingut a la vida, de la il·lusió que viu ara mateix pel fet d'estar embarassada i ser mare, i del seu programa 'Las tres puertas', on té la oportunitat de poder conversar de manera pausada, amb convidats de diferents àmbits professionals.