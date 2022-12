'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversarà amb l'actor Dafnis Balduf. Actualment està de gira amb l'actriu Emma Vilarassau representant 'L'oreneta', un espectacle que tracta sobre l’homofòbia.

Dafnis Balduz, protagonista a 'Noms propis' RTVE CATALUNYA

Nascut a Vilafranca del Penedès, bona part de la seva infantesa la va passar en un petit poble de la comarca de l’Urgell, Belianes. Als 10 anys se’n va anar a Vilanova I la Geltrú, on va començar a fer teatre. Més tard, va estudiar cant al Conservatori Mestre Montserrat i també interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona, on ens recordarà, entre d’altres anècdotes, la d’una professora que li va deixar molt clar que no arribaria enlloc, a causa de la seva alçada.

Dafnis Balduz, ha participat com a secundari en una cinquantena d'obres de teatre, ha fet prop de vint pel·lícules i ha compartit repartiment a una trentena de sèries de televisió. L'any 2009 va estar nominat al Premi Gaudí a la Millor interpretació masculina secundària pel seu paper a la pel·lícula 'Forasters', de Ventura Pons, i a l'edició de l'any següent en va ser un dels presentadors. Guanyador del premi Cinema Gavia a millor actor de teatre per 'La Golondrina' el 2021, ha estat guardonat recentment amb un Premi Butaca a la XXVIII edició per la seva interpretació en la versió en català, ' L'Oreneta'.