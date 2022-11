'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb l’exespia i escriptor, Fernando San Agustín. Al llarg de l’entrevista, explicarà com va decidir fer carrera militar i de quina manera es va arribar a convertir en agent dels Serveis Secrets espanyols.

És l'autor de 'Os matarán en nombre de Dios' RTVE CATALUNYA

Tot i que no pot parlar de totes les missions que va dur a terme, recordarà com el va marcar l’època de la transició, i el penediment que sent, encara ara, per haver mentit al llarg dels anys tant a familiars com a amics. Coneixerem el paper que va jugar per acabar amb la banda terrorista ETA i infiltrar-hi a 'El lobo'. Segons ell, fruit dels nombrosos viatges que ha fet arreu del món, pot afirmar que els millors serveis d’intel·ligència que existeixen són els del Vaticà.

Fernando San Agustín, agent secret i escriptor RTVE CATALUNYA

La seva primera novel·la, 'Os matarán en nombre de Dios', la va escriure durant la pandèmia i tracta la història d'uns serveis secrets de caràcter religiós capaços de tot per mantenir la llegenda sobre l’origen de la religió catòlica.