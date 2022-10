'Noms propis' conversa amb Rafuel, influencer de gastronomia

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista entrevista Rafael Antonín, més conegut a les xarxes socials com Rafuel. Nascut a Barcelona, té milers de seguidors a Instagram i un canal propi de Youtube. Des d’on mostra plats fàcils de fer, amb productes de proximitat i receptes tradicionals. Dedica bona part del dia a difondre receptes per a tots aquells a qui els agrada la gastronomia i de pas, com ell diu, 'connectar amb les seves dues filles'.

Rafuel publica a diari una recepta al seu Instagram RTVE CATALUNYA

De família nombrosa, coneixerem els seus orígens, la seva infantesa i posterior joventut treballant de comercial, fent una feina que se li donava molt bé: parlar. Durant l’entrevista, recordarà com ja de ben petit acompanyava la seva mare a comprar al mercat. També descobrirem que tant els avis com els besavis van ser emprenedors, i un d’ells va ser el fundador d’una fàbrica de tripa per embotit, a Sant Joan de les Abadesses, que encara avui és la primera d’Espanya en volum de producció.