'Noms propis' conversa amb l'actriu Mercè Arànega

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista Mercè Arànega. Des de jove ja li agradava el teatre. Primer va començar fent teatre amateur, i més tard va estudiar a l’Institut del Teatre fins que poc a poc, es va fer un lloc als escenaris. Ha treballat també al cinema i la televisió, i ha estat guardonada amb nombrosos premis per la seva trajectòria.

Mercè Arànega va néixer a Argentina i quan tenia 10 anys, els seus pares, catalans, van decidir tornar a Barcelona. Compta amb diversos premis i reconeixements professionals. Va ser guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia de la Generalitat per la seva participació a la pel·lícula 'Rosita, please', distingida amb el Premi Nacional de Teatre per la seva interpretació de teatre a 'Mort de dama' i el premi Butaca a la millor actriu. També va aconseguir el Premi Margarida Xirgu per la seva interpretació a 'L'amant'.

Entre els espectacles teatrals amb més repercussió mediàtica de la seva carrera destaquen les obres: 'L'amant' i 'Mort de dama'. Així com altres títols de la seva filmografia: 'El pianista' de Mario Gas; 'Beatriz/Barcelona' de Claudio Zulián, 'Pa negre' d'Agustí Villaronga i 'Terra baixa' del director Isidre Ortiz.

A RTVE va participar en nombroses obres teatrals durant la dècada dels 70, quan s’enregistrava als estudis d'Esplugues de Llobregat. Sempre ha fet carrera a Catalunya perquè, assegura, no li ha interessat mai anar a treballar a Madrid. Ara ja està jubilada, però tot i això continua fent algun paper teatral esporàdic.