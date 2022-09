'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista Víctor Amat. Llicenciat en psicologia per la Universitat Ramon Llull, és campió d'Europa de Kickboxing i s'ha especialitzat en la psicoteràpia breu.

Víctor Amat, psicoterapèuta RTVE CATALUNYA

Li agrada anar contracorrent i creu que no s’ha de forçar a ningú a estar bé, i si hi ha un dol, per exemple, el que ha de fer la psicologia és ensenyar a acceptar-lo i passar-lo. Acostuma a treballar amb un màxim de 10 visites perquè és del parer que, sovint, el terapeuta i el pacient es posen a parlar de coses que no són rellevants i les consultes s’allarguen més del compte.

Víctor Amat és president de l'Associació Espanyola de Psicoteràpia breu RTVE CATALUNYA

Nascut al barri barceloní del Turó de la Peira, es va aficionar a practicar esport i es va decantar per la boxa. Més tard, va arribar a ser campió d’Europa de Kick Boxing, però als 33 anys li van diagnosticar una artrosi a la cadera i es va haver de retirar. Amb la lesió, va tenir una crisi personal i la psicologia li va servir per superar aquesta etapa negativa.