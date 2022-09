'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista Juan Avellaneda, un dels dissenyadors espanyols amb més projecció internacional. Juan Avellaneda. Abans de treure la primera col·lecció va treballar a dues entitats bancàries i va aconseguir el seu somni gràcies a la botiga Santa Eulàlia de Barcelona, que li va cedir una part de l'aparador per mostrar la seva col·lecció.

Va presentar la seva primera col·lecció de vestits de núvia el 2021 RTVE CATALUNYA

Durant la conversa explicarà que ja de ben petit va mostrar interès per la moda i el disseny, tot i que a casa seva, tenien altres plans per a ell. Alumne brillant, va estudiar enginyeria informàtica, i un màster en direcció d'empreses i en cultura asiàtica per la Universitat Oberta de Catalunya. També ens parlarà del seu vessant televisiu, on l'hem pogut veure a diversos programes de RTVE com 'Maestros de la costura' o 'Masterchef'.

A banda de roba, també ha començat a dissenyar joies RTVE CATALUNYA