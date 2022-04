'Noms propis' conversa aquesta setmana amb la directora de cinema Carla Simón

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista la directora de cinema Carla Simón. Amb la seva última pel·lícula 'Alcarràs', que s'estrena avui divendres, va guanyar recentment l’Os d’Or del Festival de Berlín. Es tracta de l’única catalana que ha aconseguit aquest reconeixement. Ens explicarà anècdotes del rodatge i sabrem perquè va triar fer-la amb persones locals que no són actors.

La seva Òpera prima, 'Estiu 1993' va ser escollida l'any 2007 per representar els Òscars JOSEP ECHABURU

Carla Simón es va estrenar en la direcció amb 'Estiu 1993', escollida l'any 2007 com a pel·lícula espanyola per representar els Òscars d'aquell any. L'argument del film reflectia una història íntima i molt personal: L’estiu en què, amb només sis anys, se li va morir la mare. Tres anys abans havia perdut el pare, i la història es desenvolupa quan els seus oncles van acollir-la a casa seva al camp.

'Alcarràs' s'estrena durant aquest cap de setmana als cinemas JOSEP ECHABURU

A l’entrevista, Simón ens explicarà, com la pèrdua d’ambdues figures ha influït a la seva vida i la seva manera de fer cinema.