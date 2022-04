'Noms propis' conversa aquesta setmana amb l'actriu Cristina Brondo

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista l’actriu Cristina Brondo. Va començar al món de la publicitat quan només tenia dotze anys, i quatre anys més tard va debutar a la televisió després d’estudiar interpretació, veu i ball a l'escola de Nancy Tuñón.

Ha aparegut a nombroses sèries i telefilms, i a RTVE ha interpretat papers a 'Herederos' o 'Los misterios de Laura'. També ha fet cinema on l'hem pogut veure a més d’una vintena de pel·lícules. Sobre aquesta experiència, explicarà la sort que ha tingut de treballar amb directors com Antonio Mercero i actors com Manuel Alexandre, Jose Luis López Vázquez o Luis Tosar.

En l'actualitat està representant dues obres de teatre. Per una banda, al Teatre del Raval intervé a l'espectacle 'Teranyina', una obra d'Agatha Christie dirigida per Empar López. I a l'Eixample Teatre coprotagonitza '¿Quieres pecar conmigo?, una comèdia amb l'Ariana Bruguera on porten amb humor mentides, luxúria i molts desitjos ocults.

Es defineix com una persona molt hiperactiv. Quan tenia vint-i-cinc anys es va iniciar en la pràctica del ioga que li ha servit per relaxar-se i estar millor. Recentment, ha presentat el llibre 'Pequeioga, practica ioga en família'. A més d’explicar perquè ensenya ioga infantil, revel·larà com s'ha convertit en tota una experta en nutrició i macrobiòtica.