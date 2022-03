'Noms propis' conversa aquesta setmana amb la psicòloga Anna Freixas

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, la periodista Anna Cler conversa amb la psicòloga i professora universitària experta en vellesa, Anna Freixas. Ara jubilada, de jove ja va fer la seva tesi doctoral sobre un tema que sempre li ha interessat. De fet, fa poc ha publicat el seu darrer llibre titulat 'Yo, vieja', on parla sense embuts de la sexualitat a aquesta edat, o de les residències que assegura 'són llocs on desapareix la teva vida i el teu passat'.

Va analitzar l'autopercepció del procés d'envelliment de les dones

Vol trencar els clixés que estigmatitzen, invisibilitzen i anul·len la vida i la voluntat particular de cada persona vella. Diu d’ella mateixa que té sort de ser vella, perquè això vol dir que està viva. I afirma que ser gran no vol dir que una persona ja no serveixi per res.

Al 1994 va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de les Dones, transformada en Càtedra Leonor de Guzmán

Anna Freixas és de Barcelona tot i que, per amor, va marxar fa una pila d’anys a Còrdova a viure. La seva parella ha mort fa poc. Ha donat classes a la Universitat de Còrdova i és la creadora de l’Aula d’Estudis de les Dones, transformada, després, en la Càtedra Leonor de Guzmán.

Les seves línies d’investigació sempre han girat al voltant de l’envelliment de les dones, el feminisme i l’evolució de la investigació i la docència des d’una perspectiva de gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat premis, com la medalla de plata de la Junta d’Andalusia, en reconeixement a la seva tasca en pro de la igualtat de drets entre homes i dones.