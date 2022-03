'Noms propis' conversa aquesta setmana amb Piluka de Echegaray

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, la periodista Anna Cler conversa amb l’experta en imatge personal, Piluka de Echagaray. Es considera una apassionada de la moda, sobretot a l’hora de crear imatges d’acord amb els objectius de cada persona.

Piluka de Echegaray, assesora d'imatge i personal shopper RTVE CATALUNYA

De ben jove ja li agradava molt la moda, tot i que va començar la seva carrera professional com a secretària en un bufet d’advocats, i no va ser fins anys després que es va adonar de la seva autèntica vocació i va decidir fer un canvi.

És conferenciant i formadora amb més de 20 anys d'experiència RTVE COMUNICACIÓ

Va fer un màster a ESADE d’emprenedoria i més tard va obrir una botiga. Va ser allà on va descobrir que el que més li agradava no era vendre, si no assessorar la clientela.

Actualment, ajuda a crear imatge i marca personal a actrius, actors, empresaris o polítics. Una de les coses que més valoren els seus clients és la seva discreció. I és que només parla d’aquells que fan pública la seva tasca professional.