'Noms propis' conversa amb el conferenciant Emili Duró

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista Emili Duró. Empresari i expert en motivació, realitza nombroses conferències i xerrades a institucions i empreses. Amb una àmplia trajectòria professional, va començar treballant en el món de l’auditoria i va arribar a ser soci d’una important consultora del sector.

Emili Duró, protagonista a 'Noms propis' RTVE CATALUNYA

A partir d'una conferència que va fer a Galícia on va canviar el guió per parlar als assistents sobre 'com afrontar el dia a dia' a l'empresa, el vídeo es va fer viral i el van començar a trucar per fer presentacions i conferències per tot arreu. Des de llavors i després de molts anys treballant a la consultora, va decidir deixar-ho tot i canviar de vida per donar xerrades motivacionals.

Ha treballat en el món de l'auditoria i és conferenciant RTVE CATALUNYA

Emili Duró és una persona optimista però també crítica. Creu que els problemes actuals són més emocionals que no pas racionals. I considera que els 'optimistes rendeixen el doble que els que no ho són'. Considera que la psicologia s’ha centrat sempre a donar resposta i anàlisi a les persones amb problemes quan el que convindria, segons el seu parer, és estudiar també aquells qui fan les coses amb energia i passió.