'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al Noms propis d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista el doctor Ramon Cugat. S’ha convertit en un expert en lesions de genoll i per les seves mans han passat nombrosos esportistes, sobretot, futbolistes. Li encanta la biologia i també el cultiu de la terra, fins i tot, té un negoci d'elaboració d'oli.

Ramon Cugat a la seva consulta mèdica RTVE CATALUNYA

Ramon Cugat va néixer a l'Aldea, Baix Ebre. Va anar de ben jove a Barcelona per jugar amb els juvenils del F.C. Barcelona i va acabar fent la carrera de medicina. Més tard, es va especialitzar en traumatologia i ha intervingut a molts dels jugadors del primer equip.

Ramon Cugat és pioner en la pràctica de l'artroscòpia RTVE CATALUNYA

Apassionat de la medicina i el seu estudi, és pioner a Espanya en la pràctica de l'artroscòpia i ara també investiga i treballa amb cèl·lules mare. Tot i que té aerofòbia i no li agrada viatjar en avió, sovint va als Estats Units per feina. Assegura que no fa vacances perquè no està acostumat, i no sap descansar ni desconnectar de la feina.

És membre de l'equip mèdic de la Mutualitat de futbolistes catalans i, entre d’altres, membre de l'equip mèdic de la Federació Espanyola de futbol.