'Noms propis' conversa amb l'actriu Sílvia Abril

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb Sílvia Abril. Actriu, humorista i presentadora de televisió, actualment busca receptes per diferents pobles i municipis catalans al programa de La 2 de RTVE Catalunya, 'La recepta perduda'.

Sílvia Abril, actriu i presentadora de televisió RTVE CATALUNYA

Coneixerem els seus inicis a Mataró, on va començar a fer teatre, i recordant persones clau que la van ajudar en aquesta etapa. Descobrirem com ha desenvolupat la seva carrera teatral i televisiva.

Recordarà la seva participació a la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona. En aquella època, la va contractar la companyia 'Comediants' i amb ells va anar de gira per tot el món durant més de 10 anys, fins que ho va deixar per quedar-se a Barcelona. Més tard va participar a l'espectacle 'El Burladero', un cabaret d'humor polític que suposaria la seva carta de presentació i el fixatge per la productora 'El Terrat'.

Sílvia Abril es dedica a buscar receptes a 'La recepta perduda' RTVE CATALUNYA

Sílvia Abril presenta el programa de La 2 'La recepta perduda', on la podem veure de poble en poble, buscant aquelles receptes que s’han anat oblidant amb el pas del temps i són típiques de diferents indrets. Sobre aquesta nova etapa, ens explicarà que el programa és una de les feines més maques que ha fet, perquè li permet descobrir històries humanes i, alhora, fer nous amics per allà on passa.