'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversarà amb el director de fotografia, Jaume Peracaula. Va començar a estudiar enginyeria industrial, psicologia i Ciències de la Informació, i al 1965 va començar a treballar als estudis de RTVE a Miramar com a operador i realitzador al programa 'El mundo del deporte' fins l'any 1975. Va fer també de meritori en algunes pel·lícules on va adquirir experiència per acabar sent un dels directors de fotografia més reconeguts.

També ha estat professor de la prestigiosa Escola Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, a Cuba que dirigia l’escriptor Gabriel García Márquez.

El passat mes de juny de 2022 el van nomenar membre d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català, juntament amb altres 6 directors de fotografia. Actualment jubilat, viu a l’Empordà i està rodant un documental sobre la seva família.