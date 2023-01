'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversa amb Mireia Coma-Cros, professora de ioga. Imparteix classes a Oncolliga i a la Fundació Salut Plus, i acaba de publicar el llibre 'Yoga para alejarnos del dolor'.

Mireia Coma-Cros va estudiar filosofia i ha treballat durant anys com a educadora social. Practica el ioga des de jove perquè a la seva família era una especialitat molt practicada. Per una banda, una tieta-àvia seva va ser qui va obrir un dels primers centres de ioga a Barcelona, on ella va treballar-hi durant un temps i el seu pare també l’ha practicat des de sempre.

Reconeix que fa uns anys, dir que practicaves ioga era semblant a pertànyer a una secta. Però ella sempre ha estat una gran defensora d’aquesta pràctica mil·lenària. Durant la conversa al programa 'Noms propis' aprofundirà sobre qüestions com la meditació o la importància de la respiració, o perquè des de fa uns anys s’ha posat tant de moda.

Formada als millors centres, descobrirem que va ser arran d’una amiga a qui li van diagnosticar un càncer que es va començar a interessar, per veure si era possible ajudar-la a través del ioga. Assegura que els millors hospitals ja treballen en aquesta disciplina per ajudar a millorar l’estat dels malalts.