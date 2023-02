'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler parlarà amb Marc Giró. Llicenciat en Història de l’art, va treballat durant anys a la revista Marie Claire, tot i que és més conegut per les seves col·laboracions a la televisió i la ràdio pel seu particular sentit de l’humor, àcid, corrosiu i no sempre políticament correcte.

Amb un verb vertiginós, Marc Giró pensa i parla ràpid una combinació que atreu molta gent i fa que no passi mai desapercebut. Amb ‘LateXou amb Marc Giró’ que es pot veure la nit de diumenge a dilluns a La 1, per primera vegada a la tele es posa al capdavant d’un programa d'entrevistes.

Tot i que és conegut, intenta portar una vida discreta. Ens ho explicarà durant la conversa que mantindrà a 'Noms propis' on també descobrirem perquè va sempre vestit com un 'senyor' o per què parla tant sovint dels 'pijos'. De fet ha escrit dos llibres sobre ells: 'Pijos' i recentment, 'Encara més pijos'.