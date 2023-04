'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb Lluc Crusellas Capdevila. Nascut a Santa Eulàlia de Riuprimer, va estudiar a una escola on no tenien exàmens i feien molts projectes. Anys més tard, com que volia ser ciclista, va cursar el batxillerat a Ripoll per poder entrenar al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès.

Tot va començar quan, amb 17 anys, un estiu va entrar a treballar al Restaurant de Nando Jubany, a la secció de postres. A partir d’aquí va poder estudiar a grans escoles com la Hofmann o l’Espai Sucre de Barcelona.

És un gran apassionat de la xocolata, la pastisseria i el ciclisme És un gran apassionat de la xocolata, la pastisseria i el ciclisme

Una altra de les seves passions és el ciclisme, tant és així que està a punt de participar en la seva primera competició Titan Desert de la que es diu que és la cursa ciclista més dura del món.

Lluc Crusellas treballa a l'establiment 'Carme Pastisseria' RTVE CATALUNYA

Assegura que no li agrada viure en una gran ciutat i per això va decidir tornar als seus orígens. Viu a Vic, treballa a Carme Pastisseria i gràcies al seu reconeixement com a mestre xocolater, el local s’ha convertit en un lloc de pelegrinatge.

Explicarà també a 'Noms propis' com va idear i elaborar la figura d’un elefant de xocolata de més de 2 metres, que li va permetre guanyar al 2022 el prestigiós concurs fet a París.