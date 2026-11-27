El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reprochado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que llame "amigo" a Vladímir Putin y ha comparado ese gesto con considerar como amigo a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con la BBC, el mandatario ucraniano ha reclamado a Washington más presión sobre Moscú y ha denunciado que los retrasos en el suministro de defensas antiaéreas están costando vidas ucranianas.

"Es un agresor... y un asesino. No puede ser un amigo", ha afirmado sobre Putin. Aunque ha reconocido que corresponde al presidente estadounidense decidir qué dice o publica, Zelenski ha calificado de "extraño" que se refiera al dirigente ruso en esos términos. "Es lo mismo que si alguien dijera de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que es un buen amigo. No, no es un amigo", ha añadido.

Sus declaraciones llegan una semana después de que Trump y Putin se reunieran en una cumbre en China. Días más tarde, el presidente estadounidense publicó en su plataforma Truth Social una fotografía de ambos acompañada del mensaje “Mi amigo”.

Encuentro entre el presidente norteamericano, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en China

Trump defiende su cercanía a Putin para alcanzar un acuerdo

Trump ha justificado esa relación por su voluntad de poner fin a la guerra. "Queremos detener las muertes", dijo este jueves a los periodistas. El presidente estadounidense sostuvo que mostrarse hostil con Putin dificultaría las negociaciones y atribuyó uno de los principales obstáculos para un acuerdo al odio mutuo entre los dirigentes ruso y ucraniano.

Zelenski, sin embargo, ha cuestionado la neutralidad que Washington reivindica como mediador. "Cuando intentas ser muy neutral con el agresor... significa que apoyas a las víctimas y también al agresor. Eso no está bien", ha declarado a la BBC. El mandatario ha pedido aliados capaces de presionar a Rusia y ha instado a Estados Unidos a utilizar su poder para conseguir resultados.

La última ronda de conversaciones, celebrada a principios de noviembre en Abu Dabi, no produjo avances evidentes, según la cadena británica. "Cuanto más sabemos, más problemas", ha señalado Zelenski, que espera que el diálogo se reanude en diciembre. Sigue sin estar claro, según ha advertido, si habrá representantes europeos en la mesa, pese a que los enviados estadounidenses habían anunciado su participación.

Trump aseguró este jueves en Truth Social que, durante su encuentro en China, había pedido a Putin que frenara las agresiones militares contra territorios europeos y expresó confianza en la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo de paz.

Las diferencias vuelven a tensar una relación marcada por el enfrentamiento público entre Trump y Zelenski en el Despacho Oval, en febrero de 2025. Más recientemente, el presidente estadounidense ha responsabilizado a los ataques ucranianos contra refinerías rusas del encarecimiento de la energía y ha amenazado con retirar el apoyo de inteligencia. Zelenski sostiene que la posición de Washington alienta a Rusia a continuar sus ataques.

Ucrania propone una tregua en el mar Negro

En paralelo, Ucrania ha trasladado a sus aliados internacionales una propuesta de alto el fuego en el mar Negro para permitir las exportaciones de alimentos, según ha anunciado este viernes su ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública Suspilne y citadas por Reuters.

"Estamos preparados para un alto el fuego", ha afirmado Sybiha, que ha agradecido a India, Turquía y Egipto su papel en la reducción de las tensiones en el mar Negro y en los esfuerzos de mediación. "Ahora estamos esperando una respuesta de Rusia", ha añadido.

El ministro ha explicado que Moscú ha propuesto que Ucrania suspenda los ataques contra el sector petrolero ruso como parte de esa tregua. Kiev, sin embargo, solo estudiaría esa posibilidad dentro de un acuerdo más amplio de alto el fuego en el ámbito energético.

La escasez de interceptores y las restricciones a Starlink

Los reproches del presidente ucraniano también afectan al suministro de armamento. Zelenski ha denunciado una grave escasez de interceptores para derribar misiles balísticos y ha acusado a Estados Unidos de retrasar las entregas de sistemas Patriot, mientras Ucrania intenta proteger sus ciudades e infraestructuras.

Según el mandatario, las fuerzas ucranianas consiguen destruir alrededor del 70% de los drones rusos más rápidos, una proporción que está mejorando. La falta de medios contra los misiles balísticos constituye, en cambio, una de sus principales preocupaciones.

Zelenski ha lamentado que Washington concentre más atención y ayuda en Oriente Próximo y ha vinculado las carencias de la defensa aérea con la pérdida de vidas. "Tenemos muchas preguntas al respecto", ha afirmado sobre los suministros estadounidenses.

También ha señalado que persisten las restricciones de los servicios de comunicaciones por satélite Starlink y Starshield en las zonas ocupadas de Ucrania. Según unidades ucranianas consultadas por la BBC, esas limitaciones dificultan la interceptación de drones rusos Shahed antes de que se adentren en el país.

Preguntado por quién tomó la decisión, Zelenski ha atribuido su aplicación técnica a SpaceX, pero ha dicho desconocer quién es responsable en el plano político. "Es como... un juego de ping-pong. Nosotros preguntamos a una parte y ellos dicen que es la otra", ha explicado.

Los ataques en el Mediterráneo y un invierno difícil

Ucrania ha intensificado también sus ataques de largo alcance contra objetivos rusos, entre ellos refinerías y buques. La operación contra el buque de guerra Merkury, en el este de Libia, ha provocado las críticas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que este jueves advirtió de que la guerra no debe extenderse al Mediterráneo, aunque reafirmó su apoyo a la defensa de Ucrania.

Zelenski ha defendido que el buque constituía un objetivo justificado. Aunque ha reconocido el peligro de estas operaciones, ha asegurado que las fuerzas ucranianas se coordinan con sus socios antes de atacar, sin precisar a cuáles se refería. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha señalado que Roma no conocía los planes de esos ataques ni había respaldado la decisión.

Mientras tanto, el mandatario ucraniano ha reconocido que su país se prepara para un invierno difícil. Los ataques rusos contra instalaciones energéticas y puentes de Kiev agravan los problemas de suministro eléctrico y las dificultades para mantener la actividad cotidiana.

"Por supuesto que Rusia quiere que huyamos", ha dicho Zelenski. "La gente puede irse, pero intentaremos defender nuestra capital por todos los medios. Necesitamos nuestra capital. Sin capital, no hay país".