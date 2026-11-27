Antes incluso de que se convocaran las elecciones generales y con la vista puesta en los comicios previstos para 2027, en redes sociales ya se empezó a extender la idea de un 'pucherazo'. Algunas teorías sin pruebas se reciclan de anteriores elecciones autonómicas, otras se han intensificado durante la campaña y la mayoría repiten las mismas narrativas que han circulado en otros países. Abarcan desde un supuesto fraude en el voto por correo hasta falsedades que hablan de "urnas ilegales" en los consulados para alterar el voto de los españoles en el extranjero. En VerificaRTVE analizamos y desmontamos cinco narrativas que alimentan sin pruebas la idea de un 'pucherazo' en los comicios del 29 de noviembre.

1| Los empadronamientos irregulares de migrantes no prueban un fraude

¿Qué circula? "El pucherazo está en marcha. Están empadronando inmigrantes ilegales en viviendas particulares"

Desde septiembre, mensajes de redes afirman que en varios municipios se han producido miles de empadronamientos irregulares de inmigrantes y lo presentan como una prueba de fraude electoral. Es falso. Según la Constitución Española y la ley electoral, para votar en unas elecciones generales o autonómicas hay que tener la nacionalidad española, no basta con estar empadronado.

Además, para ejercer este derecho es indispensable la inscripción en el Censo Electoral, un listado que actualiza mensualmente la Oficina del Censo Electoral (OCE) con los datos que recibe de los ayuntamientos, las oficinas consulares y del Registro Civil. Para estas elecciones generales, el censo se cerró el 1 de agosto, dos meses antes de la convocatoria.

2| La tarjeta censal de una persona fallecida no permite votar en su nombre

¿Qué circula? “¡Escándalo electoral en España! En Vigo y Alcorcón aparecen tarjetas electorales a nombre de personas fallecidas hace años. ¿Quién controla el censo y qué impide que se suplanten identidades para falsificar votos?”

Otros mensajes de redes denuncian que se están recibiendo "tarjetas censales de muertos" y alertan de un fraude electoral. Pero no se puede votar solo con una tarjeta censal. Para votar, además de aparecer en el censo electoral, hace falta identificarse en la mesa asignada antes de introducir el voto en la urna.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha asegurado a VerificaRTVE que "la eventual permanencia indebida de una inscripción censal no permitiría, por sí misma, que otra persona ejerciese válidamente el derecho de voto en nombre del fallecido" porque habría que identificarse con el DNI, el DNI digital, el pasaporte o el carné de conducir. Y para votar por correo, se necesita una triple identificación. Además, suplantar a una persona fallecida para votar en su nombre es un delito. Según la ley electoral, "supone una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años".

3| El DNI digital es un sistema de identificación, no de voto, y está avalado por el Supremo y la Junta Electoral

¿Qué circula? “La Junta Electoral Central ha dejado votar el 29N con el DNI digital (MiDNI) solo con la palabra de Sánchez. Eso tiene un nombre: Pucherazo”

Mensajes de redes sociales alertan de que se va a producir un pucherazo el 29N porque se permitirá el uso de la aplicación MiDNI para identificar al elector.

El DNI digital no es un sistema de voto, es una aplicación para demostrar la identidad de una persona. Está en marcha desde abril de 2025 y funciona como una versión del carné en el teléfono móvil. Se ha utilizado previamente sin incidencias en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero en marzo la Junta Electoral Central decidió suspender su uso hasta que los colegios electorales tuvieran dispositivos para leer el código QR que genera la aplicación. El Gobierno aprobó el alquiler de estos dispositivos el 3 de noviembre, para que estén disponibles en las generales del 29N en las mesas. Dos días más tarde, la JEC autorizó su uso para identificarse el 29N. También lo ha avalado el Tribunal Supremo, que afirma que "no existe un riesgo serio, real y fundado" de que esos aparatos "puedan verse afectados por causas ajenas y exteriores a las derivadas de su normal funcionamiento".

Siete expertos consultados por VerificaRTVE defienden que es muy improbable que se produzca un fraude masivo por el uso de MiDNI. Consideran que la identificación es fiable, aunque "la seguridad 100%" en el mundo digital "no existe" y sostienen que ofrece una seguridad equivalente a la identificación con el DNI físico; para varios de ellos, incluso superior. El elector debe abrir la aplicación delante de la mesa electoral, mostrar el QR temporal que se genera y este solo puede ser leído con un dispositivo especial que conecta con la Policía Nacional.

4| Voto exterior, la ley de nietos y las falsas 'urnas ilegales' en consulados

¿Qué circula? “Musulmanes viviendo en Bélgica VOTANDO EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA. Huele a PUCHERAZO que apesta”

El voto de los españoles en el extranjero (CERA) también ha sido objeto recurrente de bulos en redes sociales para trasladar la idea de un supuesto pucherazo en la votación desde otros países. En línea con esta narrativa, uno de los contenidos más compartidos ha sido un vídeo de una mujer diciendo que hay musulmanes con pasaporte español votando en la Embajada española en Bruselas. Es un bulo. Se trata de una grabación antigua en el Consulado General de España en Bruselas que circula, al menos, desde 2024.

¿Qué circula? "Nacionalizados fraudulentamente en Argentina votando en el Consulado de Buenos Aires con urnas de cartón, sin custodia y sin certificado censal”

El voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', tras la decisión del Tribunal Supremo de excluir a todos aquellos que no hubieran acreditado ser descendientes de exiliados políticos, también ha sido foco de desinformación. En redes han difundido que los afectados por la 'ley de nietos' pueden votar el 29N en "urnas ilegales" en los consulados. Es falso. No se trata de "urnas ilegales" para votantes de la 'ley de nietos'. En ellas se recoge, por orden del Tribunal Supremo, su documentación electoral, tal y como aclaramos en VerificaRTVE y contó la corresponsal de TVE Ana Jiménez en el Telediario 2 del 24 de noviembre (minuto 06:46) desde Buenos Aires. Los votos procedentes del exterior llegarán a España por valija diplomática, tal y como indica la LOREG, no por correo ordinario, como afirman falsamente en redes sociales.

5 | Voto por correo, objeto recurrente de bulos en periodo electoral

¿Qué circula? “El pucherazo es un hecho: habrá fraude en el voto por correo y votará gente que no debe votar”

Desde que se anunció la fecha de las elecciones, el 5 de octubre, circulan advertencias de que no se debe votar por correo el 29N porque supuestamente el sistema está amañado y habrá fraude.

Los expertos consultados por VerificaRTVE aseguran que el voto por correo "es uno de los sistemas más garantistas de Europa", en palabras de Manuel de la Fuente, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. La clave, dice la politóloga Ana Salazar, es la "trazabilidad" del sistema, que exige al elector una triple identificación.

En primer lugar, es necesario solicitar el voto previamente, de forma presencial en la Oficina de Correos y presentando el DNI original, carné de conducir o pasaporte, o de forma automática. Los electores tienen que volver a identificarse para recibir el sobre con la documentación para votar y firmar personalmente que la han recibido, acreditando su identidad. Desde 2023, se exige una tercera identificación al emitir el voto en la Oficina de Correos. Además, estos votos se recuentan bajo las mismas condiciones que los que depositan los ciudadanos directamente en las urnas.

En más de 40 años de democracia no se ha registrado fraude en el voto por correo -los casos puntuales de irregularidades se han investigado- y han gobernado partidos de distinto signo político.

También es falso, como aclaramos en VerificaRTVE, que el Ministerio de Interior haya ordenado a la Guardia Civil votar por correo el 29N: es una recomendación habitual para los que trabajen ese día.

Y un recordatorio: Indra no recuenta los votos

¿Qué circula? “URGENTE / PUCHERAZO El recuento del 29N lo hará Indra, contratada por el Gobierno de Sánchez, con un sistema auditado a puerta cerrada”

También se ha alertado de fraude electoral con el argumento de que Indra se va a encargar del recuento de los votos a puerta cerrada. Es falso. El escrutinio lo realizan los ciudadanos que forman las mesas electorales y la empresa solo se ocupa de la transmisión de datos para conocer los resultados durante la noche electoral, según un contrato suscrito en 2023.

Una semana antes de las elecciones, Indra y el recuento volvieron a copar la desinformación en redes. Varios mensajes aseguraban que sus sistemas se habían caído durante un simulacro de la jornada electoral y lo vinculaban con un pucherazo. También es falso. El Gobierno confirmó a VerificaRTVE que se habían producido algunas incidencias técnicas durante un simulacro el 18 de noviembre y la Delegación del Gobierno en Cataluña añadía que "la finalidad de estos simulacros es poner a prueba todos los procedimientos, detectar posibles errores y subsanarlos con antelación para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo el día de las elecciones". Concluyen que estas pruebas técnicas no "constituyen evidencia alguna de fraude o manipulación electoral".