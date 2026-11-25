La firma de hipotecas no deja de acumular récords. En septiembre, se registraron 46.469 operaciones, un 2,3% más que un año antes y la mayor cifra para este mes en 16 años, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay que remontarse hasta septiembre de 2010, en plena crisis económica, para encontrar un dato superior (53.127 operaciones).

La cifra suma así dos meses al alza, tras el descenso experimentado en julio, cuando en la firma de estos préstamos retrocedió un 3,5%.

No obstante, la firma de hipotecas sobre viviendas mantiene un balance positivo en lo que llevamos de año, aunque la evolución ha sido irregular. Según el INE, la estadística acumula un crecimiento del 4,7% entre enero y septiembre, con 383.366 hipotecas sobre viviendas firmadas en total, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2025.

Crece el importe medio

Crece el número de hipotecas y también el importe por el que se suscriben. Tras la cifra récord alcanzada en agosto, por encima de 181.000 euros, el importe medio de estas operaciones se situó en 178.352 euros en el noveno mes del año, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025.

"Se firman algo más de hipotecas, pero cada vez por importes más altos. El crecimiento del capital prestado no refleja más compradores, sino viviendas más caras: las familias necesitan endeudarse más para comprar lo mismo", explica Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

En lo que respecta al tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas, se situó en el 3,05%, dos décimas por encima de septiembre de 2025, y el plazo medio fue de 25 años. De ellas, algo más de una de cada tres (37,5%) se constituyó a tipo variable y el resto (62,5%), a tipo fijo.

Mientras que por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en septiembre fueron la Comunidad Foral de Navarra (33,3%), la Comunidad Valenciana (9,9%) y Cataluña (9,1%). En el otro extremo de la tabla, las que presentaron mayores descensos fueron Baleares (34%), el País Vasco (18,9%) y La Rioja (17,5%).

Por último, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 2,1% en septiembre en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) descendieron un 11,1% y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 20,6%. Por el contrario, las subrogaciones al deudor (cambia el titular) aumentaron un 17,4%.