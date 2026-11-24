El caso de Gisèle Pelicot ha situado en el centro de la atención pública la violencia sexual ejercida en el ámbito de la pareja. Se trata de un tipo de violencia casi invisible donde ninguno de los elementos que la constituyen da la cara, una circunstancia que la convierte en una de las formas de agresión más peligrosas.

Según los datos existentes, casi el 13 % de las mujeres de más de 16 años han sufrido violencia sexual de su novio o marido en algún momento de su vida. A pesar de esta preocupante cifra, la mayoría sufre en silencio debido a tabúes y a la idea de que mantener relaciones sexuales es una obligación conyugal.

A la propia víctima le cuesta identificar lo que padece como una agresión real. Al hablar de sexo, las parejas también violan, obligan y chantajean. Esta violencia es de las más peligrosas porque el maltratador pasa totalmente desapercibido en el entorno social y familiar.

El mito del agresor desconocido

El concepto social sobre la violencia sexual suele estar distorsionado por mitos que dificultan detectar los abusos en la intimidad. Bárbara Zorrilla Pantoja, psicóloga experta en violencia de género, explica la limitación de la percepción habitual: "Tenemos un concepto muy restringido de la violencia sexual que es que un agresor desconocido te amenace con un arma y te viole, pero las formas más frecuentes de violencia sexual se dan precisamente donde creemos que estamos a salvo".

La especialista remarca que muchas mujeres sufren estas agresiones en silencio durante años. Lo hacen en su propia casa, cerca de sus hijos y bajo el yugo de cumplir con una obligación impuesta socialmente. La invisibilidad del agresor favorece la impunidad en el ámbito privado.

Mujeres mayores y pocas denuncias

El impacto del fenómeno resulta desolador al examinar a las víctimas de mayor edad, en las que el condicionamiento sociocultural arraigado entorpece identificar el maltrato.

Cira García Rodríguez, magistrada de la plaza 14 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid, ilustra este perfil en el ámbito judicial: "Cuando hablamos de mujeres de cierta edad el perfil es más impactante. Son mujeres que llevan 40 o 50 años viviendo con su marido y cuando les preguntas dicen: es que a nosotras nos han educado para eso". Ellas casi nunca se reconocen como víctimas, lo que explica que esté masivamente infradenunciada.

La Magistrada Cira García Rodríguez precisa cómo afloran estos casos en los juzgados: "Casi siempre que denuncian, denuncian otros incidentes y solo si realmente preguntas específicamente por violencia sexual sale algún hecho concreto". Por esta razón, las expertas apuntan a que hay que preguntar directamente a la víctima.

Documentos TV Documentos TV - Sumisión química, voluntades anuladas Víctimas y expertos acercan un delito por el que las personas son objeto de agresiones sexuales, robos o estafas anulando su voluntad. rtve play

El caso Gisèle Pelicot expuso que el agresor no siempre recurre a la fuerza física bruta para agredir. Los maltratadores emplean también manipulación psicológica o drogas para anular la voluntad de la víctima.

Aunque la educación avanza, las expertas recuerdan que todavía queda camino por recorrer. En este escenario se observa una evolución en la juventud. Sobre el incremento de denuncias entre las más jóvenes se aclara: "Estamos asistiendo a un aumento de denuncias sexuales sobre todo en las adolescentes, pero lo que decimos siempre, que haya más denuncias no quiere decir que haya más violencia". La pregunta explícita e identificar la agresión en el hogar son las claves fundamentales para romper este silencio histórico.