La casa Christie's en Nueva York ha realizado este martes una variada subasta de más de 70 obras de arte del siglo XX con una recaudación total de unos 626,6 millones de dólares. Entre todas las ventas, ha destacado el cuadro Betonte Ecken de Wassily Kandinsky (1866-1944), por 85,8 millones de dólares (78,1 millones de euros) lo que establece un récord para este artista y duplica su marca anterior de 41 millones, lograda hace solo un mes en Londres.

Con esta obra de récord, realizada entre 1922 y 1923 —un periodo clave en el surgimiento del arte abstracto—, Kandinsky aspiraba a crear una "obra de arte total", trasladando al lienzo conceptos de melodía, ritmo y armonía mediante formas, líneas y colores.

El cuadro 'Betonte Ecken' de Wassily Kandinsky

En segundo lugar por precio en la noche se ha situado el paisaje impresionista Litzlbergkeller del austríaco Gustav Klimt (1862-1918), una de las estrellas de la temporada, que cumplió las expectativas al recolectar 82,3 millones, pero quedó lejos de su récord, de 236,4 millones, registrado en 2025.

Mientras, el español Pablo Picasso (1881-1973), maestro del modernismo, ha demostrado seguir siendo una de las firmas más deseadas en el mercado de arte, y siete de sus obras se han subastado, sumando en total unos 111 millones.

Entre los Picasso vendidos han destacado 'Le Baiser', un retrato de su esposa Jacqueline y él fundidos en un abrazo, que logró 31,1 millones, y 'Tête de femme (Dora Maar)', un retrato de su amante, que sumó 30 millones.

Otros récords de la noche

La subasta ha acogido, además, récords para dos conocidos artistas latinoamericanos: la obra más cara del cubano Wifredo Lam es ahora el cuadro 'Ogue Orisa (Eggue Orissa, l'herbe des dieux)', que se vendió por 11,6 millones, y la del colombiano Fernando Botero es la escultura 'Horse', que recaudó 5,24 millones.

No obstante, no todo fueron hitos esta noche, puesto que varias obras se han quedado sin dueño, incluyendo un cuadro abstracto de Joan Mitchell que aspiraba a recaudar al menos 10 millones, y otro geométrico de Frank Stella, estimado en mínimo 7 millones.

Asimismo, unas horas antes de la venta, Christie's retiró de la oferta el cuadro de la mexicana Frida Kahlo 'Congreso de los pueblos por la paz', valorado en al menos 2,5 millones, después de que el Gobierno de México le pidiera información sobre su procedencia.