Artemisia Gentileschi hace historia y el mercado del arte le hace justicia

Artemisia Gentileschi sufrió una violación cuando solo tenía 18 años. Las costumbres de la época le empujaban a guardar silencio para ocultar la vergüenza, pero ella decidió luchar en los tribunales. Una actitud combativa que se refleja en sus retratos y en las mujeres fuertes de la Biblia que pintó.

Uno de sus cuadros, violentamente mutilado, una María Magdalena a la que le falta la pieza clave, el rostro de la santa, ha sido subastado este miércoles en Viena por 837.500 euros, una cifra estratósferica por un lienzo incompleto más cercano a una obra de arte contempóranea que a una pintura del siglo XVII.

El inquietante óleo es prácticamente una réplica del que custodia el Palazzo Pitti en Florencia, pero presenta variaciones como los pliegues del vestido, la ubicación de la silla o el gesto de la mano izquierda con el que rechaza el espejo y la vanidad del mundo que simboliza.

'María Magdalena' de Artemisia Gentileschi. Dorotheum.com

Este fragmento de María Magdalena partía de una horquilla de salida de entre 100.000 y 150.000 euros por lo que su precio final ha quintuplicado la estimación inicial de la casa de subastas Dorotheum de Viena.

El cuadro de Gentileschi había permanecido durante años en una colección privada en Alemania enrollado en un trastero. No está claro en qué momento se produjo el corte del rectángulo con el rostro de María de Magdala, pero sospecha que fue en Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Récord en Christie's La subasta vienesa de esta semana confirma el apetito de los inversores y los coleccionistas por la hija de Orazio Gentileschi, cuya fama supera en el siglo XXI a la de su progenitor. La Historia comienza a hacer justicia a Artemisia y su cotización no deja de dispararse. De ser una joya rara, conocida por un puñado de expertos, Artemisia Gentileschi (1593-1653) atrae cada vez más la atención del gran público. En febrero, su Autorretrato como Catalina de Alejandría alcanzó los 5,69 millones de dólares en la sala Christie's de Nueva York, más del doble que su valoración media. El lienzo más caro de Artemisia se expuso entre 2022 y 2025 en el Nasjonalmuseet de Oslo, y su nuevo propietario deberá atender la petición de incluirlo en la retrospectiva Artemisia Gentileschi: The Triumph of Painting, prevista para 2028 en la Nivaagaard Collection de Dinamarca.

Artemisia en el Prado 'Nacimiento de San Juan Bautista' de Artemisia Gentileschi. ©Museo Nacional del Prado El Museo del Prado solo posee una pintura de la artista romana, fechada en 1635, el Nacimiento de San Juan Bautista, una escena cotidiana en el que el bebé desnudo está rodeado por cuatro mujeres que lo atienden. A la izquierda, el anciano Zacarías acompaña a Isabel recostada en el lecho. El interés por la obra de Artemisia Gentileschi alcanza también a instituciones como la National Gallery de Washington que, hace un par de meses, anunció la compra de María Magdalena en éxtasis, primera pintura de la artista que entra en el museo de la capital estadounidense. A finales de 2025, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson presentaba en su sede madrileña La Virgen de la leche, recientemente adquirida en el mercado internacional. Una composición temprana, datada en torno a 1610, de una Artemisia aún adolescente que se formaba en el taller de su padre. 'La Virgen de la leche' de Artemisia Gentileschi, c.1610. © Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Foto: Marcos Morilla Miembro de la Academia de dibujo de Florencia, trabajó para los Médicis, se codeó con los intelectuales de su época y aceptó encargos de las cortes de Inglaterra o de España, el lienzo del Prado fue comisionado por el virrey de Nápoles para el palacio del Buen Retiro de Madrid. Pese a su éxito en vida, su trabajo se vio relegado al olvido casi durante tres siglos hasta despegar hace unos años. Artemisia Gentileschi rebasó el umbral de los cinco millones de dólares con Lucrecia un récord de 2019, que ha superado este mismo año, según los datos de la publicación especializada Artprice.