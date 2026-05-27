La subasta de una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 queda desierta

La casa Durán Artes y Subastas de Madrid ha subastado este miércoles una carta de pago firmada por Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, la puja por este objeto histórico ha quedado desierta, después de que el Ministerio de Cultura iniciase ayer los trámites para la declaración de inexportabilidad del documento.

El documento se ha puesto a la venta con un precio de salida de 120.000 euros, pero la casa de subastas se ha visto obligada a rechazar las pujas internacionales ante la medida anunciada por el Gobierno. Por lo tanto, la reliquia se ha quedado sin comprador.

Declaración de inexportabilidad Según se recoge en la página de la casa de subasta madrileña, la pieza "requiere permiso de exportación", como consecuencia del expediente iniciado por el ministerio tras la petición realizada desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La declaración de inexportabilidad garantiza como medida cautelar que el documento no puede salir del país y propicia su protección como parte del patrimonio histórico y cultural español. A la subasta ha acudido un representante del Ministerio de Cultura, que tiene derecho de tanteo sobre esta carta, de 31,4 x 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".