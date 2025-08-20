Una investigación revela que Cervantes fue recaudador de impuestos en Huelva

La relación entre el escritor español más leído y comprado del mundo y el Ministerio de Hacienda ya estaba clara desde hacía algún tiempo, pero un nuevo hallazgo en el archivo histórico de La Palma del Condado (Huelva) sitúa a Miguel de Cervantes como recaudador de impuestos en los pueblos onubenses de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado.

El nombre del manco de Lepanto figura en dos documentos de 1593 y 1594 analizados por el investigador Bartolomé Miranda Díaz. Aunque uno de ellos se encontraba en un grave estado de conservación, mediante un contraste con otra documentación histórica, el doctor en Historia ha conseguido certificar el contenido.

En 1902, un documento del Archivo de Simancas demostraba que Cervantes había trabajado como recaudador de impuestos en tierras del Aljarafe sevillano y en las comarcas onubenses de Campo de Tejada y del Condado de Niebla. En esta ocasión, Miranda Díaz ha conseguido datar concretamente en qué periodos ejerció su labor.

Pagando mal y tarde Que haya un retraso en la devolución de la Renta no es algo nuevo. Ya en los siglos XVI y XVII, la Corona pagaba tarde sus deudas con los concejos locales. Es precisamente ahí donde reside la importancia de este hallazgo: los documentos no se refieren a Cervantes por volver a pisar los pueblos, sino que se trata de un poder notarial mediante el que se autoriza a un emisario a recoger en Sevilla el dinero que "el fisco" le debía a los vecinos. Tal y como apunta el investigador, además de tarde, la Corona pagaba mal, ya que los productos -tales como cereales y aceite- eran tasados por los funcionarios y no respondían a su valor de mercado real. Aún así, Miranda Díaz señala que Miguel de Cervantes no necesariamente caía mal entre las gentes del pueblo, puesto que él exigía el impuesto a los concejos y eran ellos los que lo aplicaban a los vecinos con arreglo a sus propios criterios. Retrato de Miguel de Cervantes en la Real Academia de la Historia. Getty Images