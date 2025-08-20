Una investigación revela que Cervantes fue recaudador de impuestos en Huelva
- Dos documentos de 1593 y 1594 ubican al escritor de El Quijote en sendas localidades onubenses
- El investigador Bartolomé Miranda Díaz ha sido el responsable del hallazgo
La relación entre el escritor español más leído y comprado del mundo y el Ministerio de Hacienda ya estaba clara desde hacía algún tiempo, pero un nuevo hallazgo en el archivo histórico de La Palma del Condado (Huelva) sitúa a Miguel de Cervantes como recaudador de impuestos en los pueblos onubenses de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado.
El nombre del manco de Lepanto figura en dos documentos de 1593 y 1594 analizados por el investigador Bartolomé Miranda Díaz. Aunque uno de ellos se encontraba en un grave estado de conservación, mediante un contraste con otra documentación histórica, el doctor en Historia ha conseguido certificar el contenido.
En 1902, un documento del Archivo de Simancas demostraba que Cervantes había trabajado como recaudador de impuestos en tierras del Aljarafe sevillano y en las comarcas onubenses de Campo de Tejada y del Condado de Niebla. En esta ocasión, Miranda Díaz ha conseguido datar concretamente en qué periodos ejerció su labor.
Pagando mal y tarde
Que haya un retraso en la devolución de la Renta no es algo nuevo. Ya en los siglos XVI y XVII, la Corona pagaba tarde sus deudas con los concejos locales. Es precisamente ahí donde reside la importancia de este hallazgo: los documentos no se refieren a Cervantes por volver a pisar los pueblos, sino que se trata de un poder notarial mediante el que se autoriza a un emisario a recoger en Sevilla el dinero que "el fisco" le debía a los vecinos.
Tal y como apunta el investigador, además de tarde, la Corona pagaba mal, ya que los productos -tales como cereales y aceite- eran tasados por los funcionarios y no respondían a su valor de mercado real. Aún así, Miranda Díaz señala que Miguel de Cervantes no necesariamente caía mal entre las gentes del pueblo, puesto que él exigía el impuesto a los concejos y eran ellos los que lo aplicaban a los vecinos con arreglo a sus propios criterios.
El más celebre inspector de hacienda
Los documentos analizados por el investigador, amplían el conocimiento sabido hasta ahora: Miguel de Cervantes salió de Sevilla el 14 de julio de 1593, el día 19 estuvo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el 22 llegó a Paterna del Campo (Huelva), el 24 a Villalba (Huelva), un día después a La Palma (Huelva) y tres días más tarde a Niebla (Huelva). Según Miranda Díaz, esto cierra por completo cuándo y qué hizo el autor de El Quijote en ese recorrido.
Así, los vecinos de los pueblos más arriba mencionados podrán pensar, en el caso de que la Agencia Tributaria les haga una paralela o tengan que hacer la declaración de la renta, que, de haber nacido en su tiempo, el inspector de hacienda encargado de su caso podría ser Miguel de Cervantes, el escritor más importante de nuestro idioma.
*Adrián Masa de Vega es alumno de Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Esteban Ramón, coordinador de Cultura, ha supervisado la elaboración completa de este texto.