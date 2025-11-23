Un reloj de oro supera el récord como la venta más cara de cualquier objeto recuperado del Titanic
- La pieza ha sido subastada la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers por dos millones de euros
- Su dueño no utilizó el privilegio como adinerado empresario para acceder a los botes salvavidas y su mujer se quedó con él
Un reloj de bolsillo de oro recuperado del Titanic se ha vendido por la cifra récord de 1,78 millones de libras (2 millones de euros) en una subasta en el sur de Inglaterra.
La pieza de 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, propietario de los famosos grandes almacenes Macy's de Nueva York, quien se ahogó junto a su mujer cuando el transatlántico se hundió el 14 de abril de 1912, indica la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers de la localidad de Devizes, Inglaterra, que subastó este sábado el reloj.
Según han informado los subastadores, es la cantidad más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic, ya que el récord anterior se estableció en 2024 cuando otro reloj de bolsillo de oro, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, se vendió por 1,7 millones de euros.
"La historia de amor definitiva"
Durante la noche del naufragio, la pareja se dirigió a la cubierta del Titanic, donde le ofrecieron un asiento en un bote salvavidas, pero Isidor Straus respondió que no iría antes que otros hombres, mientras que su mujer se negó a separarse de su marido. La última vez que fueron vistos con vida fue cuando estaban sentados en unas tumbonas, enfrentándose al destino, y fueron de los pocos pasajeros de primera clase que fallecieron en la tragedia, que costó la vida a 1.500 personas.
Además del reloj, del cuerpo de Straus se recuperaron otros efectos personales y todos fueron devueltos a su familia. Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, ha señalado a los medios que el precio récord "ilustra el interés permanente en la historia del Titanic.", que cubría la ruta entre el puerto de Southampton, sur de Inglaterra, y Nueva York, pero se hundió en aguas del norte del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg.
"Los Straus representaron una historia de amor definitiva: Ida se negó a abandonar a su marido mientras el Titanic se hundía, y el precio récord mundial es testimonio del respeto que se les tiene", ha expresado Aldridge.
La magnificencia y el lujo del Titanic
Otro de los objetos recuperados de la pareja Straus es una carta en la que la señora Straus le habla a un amigo de la familia sobre la magnificencia y el lujo del que entonces era el transatlántico más grande del mundo: "¡Qué barco! Tan enorme y tan magníficamente equipado. Nuestras habitaciones están amuebladas con el mejor gusto y el mayor lujo".
A continuación, la señora Straus hace referencia al incidente del "New York", en el que el Titanic estuvo a punto de colisionar con el transatlántico SS New York, amarrado en el puerto, al zarpar de Southampton: "El tamaño parece traer consigo problemas. El señor Straus, que estaba en cubierta cuando zarpamos, dijo en un momento dado que parecía dolorosamente cercano a repetir la experiencia del Olympic en su primer viaje fuera del puerto, pero el peligro pronto se evitó y ahora estamos bien encaminados a través del canal hacia Cherburgo".
La carta tiene el matasellos 'TransAtlantic 7', lo que significa que fue franqueada a bordo en la oficina de correos del Titanic antes de ser retirada junto con el resto del correo en Queenstown, Irlanda.
El cuerpo de la señora Straus nunca fue encontrado tras la tragedia y la carta fue posteriormente enmarcada y colgada en la oficina de Kenneth Hollister Straus en los almacenes Macy's de Nueva York.