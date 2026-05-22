Pollock bate récord y la abstracción pura entra en la lista de los diez cuadros más caros

Las subastas de primavera en Nueva York están dando un nuevo impulso al mercado del arte con nuevos récords. Jackson Pollock ha conseguido disparar su cotización hasta los 181,2 millones de dólares. La abstracción pura entra así en el selecto club de los diez cuadros más caros de la historia.

Con este empuje, la casa Christie's supera los mil millones de dólares en una sola sesión, hito que solo había conseguido en otra ocasión. Y un arlequín cubista de Picasso se ha vendido en su gran competidora, Sotheby's, por 42,6 millones, dentro de lo previsto, pero muy lejos de su récord absoluto (179,3 millones).

El pintor estadounidense coloca Número 7A, de 1948, como la cuarta pintura más valiosa jamás subastada y la primera que corta amarras definitivamente con la figuración, solo por detrás de tres retratos firmados por Leonardo da Vinci, Gustav Klimt y Andy Warhol.

Las diez obras más caras son de artistas muertos y ninguna está firmada por una mujer. Seis representan figuras femeninas, dos son retratos y cuatro son desnudos. Como curiosidad, Modigliani cuela dos lienzos y cierra la lista una solitaria escultura de Giacometti.

La inclusión de Pollock expulsa del top 10 al artista chino Qi Bashi, "el pintor oriental más importante", según Picasso. El Rollo de paisajes de Qi Bashi alcanzó los 140,9 millones de dólares en 2017 como muestra de la pujanza del coleccionismo chino.

1. Salvatore Mundi, Leonardo da Vinci La obra de arte más cara de la historia es un cuadro religioso, Salvatore Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci y se vendió por una cifra estratosférica, 450,3 millones de dólares, en una subasta de Christie's en Nueva York, abriendo una nueva era en el mercado del arte. El precio del lienzo se justifica por su rareza, Da Vinci fue un pintor poco prolífico, su antigüedad (en torno al año 1500) y su calidad de obra maestra que le valdría un lugar de honor en cualquier museo. No se conoce al comprador, pero se especula con la familia real saudí. Jesucristo aparece representado como salvador del mundo con una esfera de cristal de roca en su mano izquierda y haciendo el gesto de bendecir con la mano derecha. Desde su adquisición, la tela no se ha expuesto en público. La obra fue comprada por menos de 10.000 dólares en 2005 en una venta inmobiliaria en Nueva Orleans, restaurada y autentificada por la Universidad de Nueva York, se expuso en la National Gallery. Un marchante suizo, Yves Bouvier, la adquirió por más de 75 millones y se la revendió a Dimitri Rybolovlev por 127 millones. El millonario ruso cerró un negocio redondo con un beneficio de más de 300 millones en la subasta de 2017.

2. Retrato de Elisabeth Lederer, Gustav Klimt 'Retrato de Elisabeth Lederer' de Gustav Klimt. EFE / Sotheby's El Retrato de Elisabeth Lederer, pintado entre 1914 y 1916 por Gustav Klimt, tiene una gran historia detrás. Es un retrato de la hija de los dos mayores mecenas del artista, fue confiscado por los nazis y casi destruido, pero la familia pudo recuperarlo y en la década de los 80 lo vendió al heredero de la firma de cosméticos Estée Lauder, y con él permaneció hasta su fallecimiento. El cuadro, de calidad innegable, se vendió por 236 millones de dólares en Sotheby's en Nueva York en noviembre de 2025 y supone un récord tanto para el pintor austriaco como para la casa de subastas. La obra de arte moderno más cara de la historia fue objeto de una encarnizada batalla entre seis compradores por lo que la puja se alargó durante 20 minutos hasta el golpe de martillo final.

3. Shot Sage Blue Marylin, Andy Warhol Un retrato pop de la actriz Marylin Monroe de Andy Warhol de 1964, fue la obra subastada más valiosa del siglo XX, hasta que Klimt le quito el puesto. Se trata de la serigrafía Shot Sage Blue Marylin que se remató en la sede de Christie's de Nueva York por 195 millones de dólares en junio de 2022. Warhol extrajo la imagen original de la actriz de un cartel de la película Niágara (1953), la reproducción de esa fotografía, jugando "violentamente con los colores", según las palabras del artista, multiplicó la fama de Maylin, fallecida dos años antes (en 1962), y la catapultó a la categoría de icono pop. Un agujero de bala en la imagen añade épica a la pieza. Dorothy Podber disparó contra la serigrafía en el estudio del pintor, como estaban apiladas perforó cinco obras. Le preguntó a Andy si podía "disparar" (shoot en inglés se usa también para tomar una foto), Warhol accedió y se quedó de piedra cuando ella sacó un revólver del bolso y disparó el arma de fuego.

4. Número 7A, Jackson Pollock El pintor estadounidense Jackson Pollock desplaza un puesto a Picasso con su lienzo Número 7A de 1948. Un cuadro que formaba parte de la colección del magnate editorial S. I. Newhouse y que Christie's ha rematado por 181,2 millones de dólares, un precio que triplica la estimación inicial. El cuadro 'Número 7A' de 1948, de Jackson Pollock. EFE/ Prensa Christie's Número 7A es la mayor de las famosas pinturas de goteo de Pollock en manos privadas con unas dimensiones de 88,9 centímetros por más de tres metros (334 cm). Un lienzo clave en la corta carrera del artista y en el canon general. Pollock, sin las ataduras del caballete, produce una de las primeras pinturas realmente abstractas en la historia del arte. Más allá de la progresión de goteos, vertidos, ondulaciones y charcos de pintura negra, los grandes coleccionistas aprecian la narrativa que rodea al cuadro. Un Pollock, que pertenecía a Newhouse, conlleva la mirada del coleccionista y una época del mercado, con una lógica diferente a la de las subastas ordinarias.

5. Las mujeres de Árgel, Pablo Picasso Picasso sigue siendo el pintor más cotizado en 2025 por su cifra de negocio en las subastas, según Artprice. En este mes de mayo el lienzo más caro que ha vendido es Arlequín (Busto), rematado en Sotheby's por 42,6 millones. Por el importe de una sola obra, el malagueño se ve relegado a la quinta posición con Las mujeres de Árgel (1955), que se adjudicó en 2015 por 179,3 millones. En esta obra cubista, Picasso reinterpreta el cuadro de Delacroix Femmes d'Argel, en el que creía ver a su última mujer, Jacqueline Rogue. El homenaje se convirtió en una verdadera obsesión, llegó a pintar 15 cuadros con versiones sobre el mismo tema.

6. Desnudo acostado, Amedeo Modigliani Una modelo muestra su cuerpo desnudo, acostada, en una postura desinhibida con las brazos abiertos y levantados para elevar el pecho. Este lienzo fue realizado por el pintor italiano entre 1917 y 1918 y es uno de sus últimos trabajos. Ironías del destino, este artista bohemio, que murió pobre nunca se imaginó que dos de sus pinturas, que escandalizaban a los burgueses parisinos, estarían entre las diez obras más caras de la historia. Desnudo acostado, se subastó por 170,4 millones de dólares en la sala Christie's de Nueva York en 2015 y acabó en manos de un coleccionista chino.

7. Desnudo acostado sobre el lado izquierdo, Modigliani Este desnudo femenino del pintor italiano se remató por 157,2 millones de dólares. La puja de Desnudo acostado sobre el lado izquierdo de Modigliani se produjo el 14 de mayo de 2018 en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York.

8. Las modelos, conjunto, George-Pierre Seurat Las modelos, conjunto (versión pequeña), del puntillista francés, George-Pierre Seurat, se remató en Christie's por 149,2 millones de dólares. El cuadro pertenecía al cofundador de Microsoft, Paul Allen, cuya colección se adjudicó por más de 1.620 millones el viernes 11 de noviembre de 2022, en la mejor subasta de la historia. En la puja, cinco cuadros superaron el umbral de los 100 millones de dólares, además del susodicho: La montaña Sainte-Victoire, adjudicado por 137,79 millones, de Paul Cézanne, Huerto con cipreses de Van Gogh (117,18 millones), Bosque de abedules de Klimt (104,58 millones) y Maternidad II de Gauguin (105,73 millones).

9. Tres estudios de Lucien Freud, Francis Bacon En 2013, Francis Bacon firmó la pintura más cara jamás subastada, en aquella fecha, con este tríptico de 1969 en el que el pintor británico rinde homenaje a otro compatriota. Tres estudios de Lucien Freud se remató por 142,4 millones de dólares en la subasta de otoño de Christie's en el Rockefeller Center de Manhattan.