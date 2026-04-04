Frida Kahlo, la artista más cara, multiplica por diez su cotización en 25 años y otras mujeres de récord

Frida Kahlo, la reina indiscutible, logró vender El sueño (La cama) por 54,7 millones de dólares en Sotheby's este otoño, pero su cotización sigue muy lejos de la de los varones. Dos días antes, en la misma sede neoyorquina, Gustav Klimt cuadruplicaba esa cifra con el retrato de Elisabeth Lederer.

Con todo, el mercado del arte cada vez presta más atención a las mujeres, cuyo margen de revalorización tiende al alza. Así, una obra de la pintora mexicana se adjudicaba en el año 2000 por 5,06 millones y ahora esa cantidad se ha multiplicado por diez.

De hecho, la rusa Natalia Goncharova fue la primera que cruzó el umbral psicológico de los 10 millones de dólares con Las flores, en 2008. El siguiente gran salto se produjo en 2014 con Estramonio/Flor Blanca No. 1, pintura de Georgia O'Keeffe rematada en Sotheby's por 44,4 millones en 2014.

El 20 de noviembre de 2025, Kahlo logra subir otro escalón y superar los 50 millones con El sueño, un cuadro surrealista, pintado en 1940, que se quedó en el rango medio. La estimación inicial de la casa de subastas lo valoraba en una horquilla de entre 40 y 60 millones.

'El sueño (La cama)', Frida Kahlo, 1940. Sotheby's

Una española en el top 5 La atracción por el surrealismo empuja a esta corriente a sus mejores resultados históricos firmados por mujeres, según el informe anual del mercado del arte de Artprice. Un dinamismo empujado por el nuevo hito de Frida Kahlo, que superaba el anterior (34,9 millones) por un autorretrato, vendido en 2021. Dentro del movimiento de las visiones imaginarias en el que se mezclan misterio, belleza y potencia simbólica logran cotas nunca vistas Dorothea Tanning, Leonor Fini y también Remedios Varo. La española conquista la quinta posición en la lista de las artistas más cotizadas del mundo del pasado año. Remedios Varo (1908-1963) cuenta con cuatro obras en la colección del Museo Reina Sofía y es una de las pintoras más buscadas del momento. El precio de sus piezas progresa al alza en los últimos siete años. La catalana, exiliada en Mexico, logra un récord personal con Revelación (El relojero), de 1955. 'Revelación (El relojero)', Remedios Varo, 1955. Christie's La enigmática tela de Varo se remataba el pasado 12 de mayo en la sede de Christie's en Nueva Tork por 6,2 millones de dólares. Un cuadro que podría colgar en los muros de cualquier museo y con una apretada agenda para los próximos meses. El nuevo propietario prestará Revelación para la exposición Remedios Varo (1908-1963): Retrospectiva que tendrá lugar en septiembre en el Museo Louisiana de Arte Moderno en Dinamarca. Sin abandonar los países nórdicos, la tela viajará al Moderna Museet de Estocolmo para ser exhibida en 2027.

Dos récords de Dorotea Tanning Dorotea Tanning (1910-2012) logró un máximo de revalorización en la primavera de 2025 con 2,3 millones de dólares, pero su estela ascendente tocó los 3,2 millones en noviembre con Interior with Sudden Joy de 1951, rematado en Sotheby's. 'Interior with Sudden Joy', Dorothea Tanning, 1951. Sotheby's Los dos récords anuales de Tanning la colocan por primera vez entre los 200 artistas (mujeres y hombres) más cotizados del mercado global del arte. En un escalón ligeramente inferior, Leonor Fini obtiene 2,5 millones por En la torre (Autorretrato con Constantin Jelenski), una obra que en 2012 se había vendido en la sede parisina de Christie's por unos 150.000 dólares, lo que significa que en trece años su valor se ha multiplicado casi 17 veces.

La mujer viva más cotizada 'Miss Enero' convierte a Marlene Dumas en la pintora viva más cotizada. REUTERS La pintora viva más cotizada es la sudafricana Marlene Dumas, de 72 años de edad, que destrona a la británica Jenny Saville, de 55 años. El golpe de martillo en 13,6 millones de dólares de Miss Enero (1997) en la sala Christie's de Nueva York supera los 12,4 millones que logró Saville en 2018. El segundo cuadro más caro de 2025 con firma de mujer es Miss Enero, la reinterpretación de Miss Mundo, una obra temprana que Dumas pintó con tan solo 10 años. En ella, subvierte los estereotipos de género, con una mirada crítica sobre las representaciones clásicas de las chicas de calendario. En el cuadro de gran formato, 282 centímetros de altura, una belleza rubia semidesnuda mira desafiante a los espectadores. Reconocida internacionalmente, museos como el Pompidou, el MOCA de Los Ángeles o la Tate Modern han dedicado retrospectivas al trabajo de la pintora de Ciudad del Cabo. Cierra el podio como tercera artista más apreciada por el mercado, la londinense Cecily Brown, nacida en 1969. Lo hace con un lienzo monumental Alta sociedad (1998) que se remata en Sotheby's por 9,8 millones de dólares, cifra que supera de largo la estimación de la casa de subastas.