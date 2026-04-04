Frida Kahlo, la artista más cara, multiplica por diez su cotización en 25 años y otras mujeres de récord
- La española Remedios Varo se cuela en el top 5 con Revelación
- La sudafricana Marlene Dumas es la pintora viva más cotizada
Frida Kahlo, la reina indiscutible, logró vender El sueño (La cama) por 54,7 millones de dólares en Sotheby's este otoño, pero su cotización sigue muy lejos de la de los varones. Dos días antes, en la misma sede neoyorquina, Gustav Klimt cuadruplicaba esa cifra con el retrato de Elisabeth Lederer.
Con todo, el mercado del arte cada vez presta más atención a las mujeres, cuyo margen de revalorización tiende al alza. Así, una obra de la pintora mexicana se adjudicaba en el año 2000 por 5,06 millones y ahora esa cantidad se ha multiplicado por diez.
De hecho, la rusa Natalia Goncharova fue la primera que cruzó el umbral psicológico de los 10 millones de dólares con Las flores, en 2008. El siguiente gran salto se produjo en 2014 con Estramonio/Flor Blanca No. 1, pintura de Georgia O'Keeffe rematada en Sotheby's por 44,4 millones en 2014.
El 20 de noviembre de 2025, Kahlo logra subir otro escalón y superar los 50 millones con El sueño, un cuadro surrealista, pintado en 1940, que se quedó en el rango medio. La estimación inicial de la casa de subastas lo valoraba en una horquilla de entre 40 y 60 millones.
Una española en el top 5
La atracción por el surrealismo empuja a esta corriente a sus mejores resultados históricos firmados por mujeres, según el informe anual del mercado del arte de Artprice. Un dinamismo empujado por el nuevo hito de Frida Kahlo, que superaba el anterior (34,9 millones) por un autorretrato, vendido en 2021.
Dentro del movimiento de las visiones imaginarias en el que se mezclan misterio, belleza y potencia simbólica logran cotas nunca vistas Dorothea Tanning, Leonor Fini y también Remedios Varo. La española conquista la quinta posición en la lista de las artistas más cotizadas del mundo del pasado año.
Remedios Varo (1908-1963) cuenta con cuatro obras en la colección del Museo Reina Sofía y es una de las pintoras más buscadas del momento. El precio de sus piezas progresa al alza en los últimos siete años. La catalana, exiliada en Mexico, logra un récord personal con Revelación (El relojero), de 1955.
La enigmática tela de Varo se remataba el pasado 12 de mayo en la sede de Christie's en Nueva Tork por 6,2 millones de dólares. Un cuadro que podría colgar en los muros de cualquier museo y con una apretada agenda para los próximos meses.
El nuevo propietario prestará Revelación para la exposición Remedios Varo (1908-1963): Retrospectiva que tendrá lugar en septiembre en el Museo Louisiana de Arte Moderno en Dinamarca. Sin abandonar los países nórdicos, la tela viajará al Moderna Museet de Estocolmo para ser exhibida en 2027.
Dos récords de Dorotea Tanning
Dorotea Tanning (1910-2012) logró un máximo de revalorización en la primavera de 2025 con 2,3 millones de dólares, pero su estela ascendente tocó los 3,2 millones en noviembre con Interior with Sudden Joy de 1951, rematado en Sotheby's.
Los dos récords anuales de Tanning la colocan por primera vez entre los 200 artistas (mujeres y hombres) más cotizados del mercado global del arte.
En un escalón ligeramente inferior, Leonor Fini obtiene 2,5 millones por En la torre (Autorretrato con Constantin Jelenski), una obra que en 2012 se había vendido en la sede parisina de Christie's por unos 150.000 dólares, lo que significa que en trece años su valor se ha multiplicado casi 17 veces.
La mujer viva más cotizada
La pintora viva más cotizada es la sudafricana Marlene Dumas, de 72 años de edad, que destrona a la británica Jenny Saville, de 55 años. El golpe de martillo en 13,6 millones de dólares de Miss Enero (1997) en la sala Christie's de Nueva York supera los 12,4 millones que logró Saville en 2018.
El segundo cuadro más caro de 2025 con firma de mujer es Miss Enero, la reinterpretación de Miss Mundo, una obra temprana que Dumas pintó con tan solo 10 años. En ella, subvierte los estereotipos de género, con una mirada crítica sobre las representaciones clásicas de las chicas de calendario.
En el cuadro de gran formato, 282 centímetros de altura, una belleza rubia semidesnuda mira desafiante a los espectadores. Reconocida internacionalmente, museos como el Pompidou, el MOCA de Los Ángeles o la Tate Modern han dedicado retrospectivas al trabajo de la pintora de Ciudad del Cabo.
Cierra el podio como tercera artista más apreciada por el mercado, la londinense Cecily Brown, nacida en 1969. Lo hace con un lienzo monumental Alta sociedad (1998) que se remata en Sotheby's por 9,8 millones de dólares, cifra que supera de largo la estimación de la casa de subastas.
Cuadro monumental
La obra de Brown destaca por sus dimensiones (249 centímetros de ancho por 188 de alto), formó parte de su primera exposición en Deitch Projects en Nueva York y recientemente se ha mostrado en una retrospectiva itinerante en el Museo de Arte de Dallas y en la Fundación Barnes.
La sudafricana Lisa Brice, residente en Londres, quintuplicó la estimación inicial de su cuadro After Embath que se adjudicó por 6,9 millones de dólares en Sotheby's.
Las obras de esta artista se han revalorizado un 115% en tres años y medio, gracias al reconocimiento institucional. La Tate Britain le dedicó una retrospectiva en 2018, año en el que está fechado su lienzo de récord.
La gran pintora portuguesa Paula Rego, fallecida en 2022, afianza su lugar indiscutible con el tríptico Avestruces bailarinas de 'Fantasía' de Walt Disney (1995) que rebasa los 4,6 millones de dólares en la sede londinense de Christie's.
Estas obras de Rego, en las que cuestiona el ideal de bailarinas jóvenes y esbeltas, estaban incluidas en la colección Saatchi, y han sido expuestas en el Museo de l'Orangerie, el Reina Sofía o la Tate Liverpool.
Entre las artistas más cotizadas se cuelan la estadounidense Simone Leigh con Centinela IV (2020) por 5,7 millones de dólares y la suiza Sophie Taeuber-Arp con un Relieve redondo en cuatro alturas de 1936 por 3,3 millones.
Cierra la clasificación, como la décima firma femenina más valiosa en el mercado del arte, la colombiana de 94 años, Olga de Amaral, cuya obra Pueblo H de 2011 se remató en Christie's por 3,1 millones. Se trata de una hermosa pieza tejida en lino, papel japonés y hojas de oro.