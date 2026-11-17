El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre se ha mostrado en público muy duro con su predecesor en el cargo Joe Biden (2021-2025) y aún hoy sigue criticando su gestión. Sin embargo, hubo una vez que se mostró amable con su rival. Fue en una carta manuscrita que le envío al dirigente demócrata cuando asumió el puesto, augurando que iba a ser un presidente "fiel a sí mismo y al pueblo estadounidense”. Dicha misiva está incluida en las memorias que publica este martes el que fuera el 46º presidente de Estados Unidos. Bajo el nombre de Promise me, America, el libro relata a lo largo de sus 500 páginas sus cuatro años al frente de la Casa Blanca.

El cáncer que padece Biden le ha limitado su presencia en la promoción de sus memorias y no va a participar en actos de presentación, pero eso no le ha impedido postear un extenso tuit en su perfil de X, donde afirma que en el libro narra "los desafíos" que afrontó, las decisiones que tomó y las razones detrás de ellas.

Durante los últimos meses, los medios de comunicación estadounidenses han ido adelantando algunos de los contenidos que ofrece el libro, que van desde la carta que le dejó Trump al dejar el cargo en 2021 hasta las dudas por su avanzada edad para presentarse a la reelección en 2024, pasando por los sucesos más relevantes de su mandato, como las guerras de Ucrania o de Gaza.

Las dos caras de Donald Trump

Sin duda uno de los momentos más convulsos que ha vivido Biden en su carrera política ha sido el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando miles de partidarios de Trump, arengados por el entonces presidente republicano, irrumpieron en la sede del Congreso de EE.UU. Esa escena ha quedado marcada en la memoria de todo el mundo, y en especial, del propio exmandatario demócrata. “Lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 jamás debería olvidarse [...] Debería acompañarlo hasta la tumba” escribe Biden en su libro.

Trump defendió por activa y por pasiva y sin aportar ni una sola prueba que las elecciones de 2020 fueron un fraude y que los demócratas le habían robado la Presidencia. Por eso, el aún presidente por aquel entonces animó a los suyos a detener lo que él consideró el fraude de los comicios. Una dura retórica que contrasta con la carta que el líder republicano envío a Biden pocos días después del asalto. La misiva, calificada por Biden como "sorprendentemente cariñosa", ha sido leída por solo unos pocos miembros del equipo del progresista. Ahora, todo el mundo podrá conocer el contenido, ya que está incluida de forma íntegra en la obra.

"Muchos presidentes han ido y venido que simplemente gobernaron como republicanos o demócratas", escribió Trump. "En gran medida, no cambiaron la historia; simplemente fueron arrastrados por su implacable marea. Esto no le ocurrirá a usted porque sé cuánto usted ama al pueblo estadounidense", reza un párrafo de esa carta.

Pese a estas palabras, Biden considera que este gesto de Trump no repara el profundo daño que su Administración causó a las instituciones estadounidenses.

Sus momentos más polémicos en la Casa Blanca

Aunque su relación con Trump es uno de los mayores atractivos de Promise me, America, las memorias de Joe Biden también incluye las razones que estuvieron detrás de los acontecimientos más importantes que tuvo que hacer frente durante su mandato.

Y es que tuvo que hacer frente a la gestión de la pandemia de la Covid 19 y a la crisis económica que vino después, que Biden intentó paliar con un estímulo económico de 1,9 billones de dólares que no consiguió llegar a los bolsillos de los estadounidenses que solo vieron cómo los precios hicieron más que crecer durante su Presidencia.

Uno de los puntos de mayor interés para el público en general son las decisiones que tomó Biden en su convulsa política exterior, que estuvo marcada por los conflictos internacionales. Defiende la caótica retirada de las tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán, tras veinte años de conflicto. Habla de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero de 2022, definiendo al presidente ruso, Vladímir Putin, como "un adolescente caprichoso" y a Volodímir Zelenski, como "terco y poco agradecido". O de la guerra lanzada por Israel en Gaza, tras los ataques de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Biden dice que no confiaba en el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero al mismo tiempo defiende haber enviado armas al Estado hebreo.

Por último, el líder demócrata no olvida toda la polémica que surgió tras su decisión de volver a presentarse a la reelección, a pesar de las dudas sobre su avanzada edad y salud cognitiva en las filas de su propio partido. El punto de inflexión llegó con el primer debate presidencial contra Donald Trump, cuando se evidenció su falta de agilidad mental y llevó a grandes líderes demócratas como Nancy Pelosi a pedir que se retirara de la carrera presidencial, lo que provocó la ruptura de su relación.

Según la revista The Atlantic, Joe Biden no se muestra "ni reflexivo ni arrepentido" por su decisión de presentarse a las elecciones y aún guarda resentimiento contra aquellos demócratas que se movieron entre bambalinas para hacer caer su candidatura. Aun así, Biden escribe que está empezando a recuperar su amistad con Nancy Pelosi.