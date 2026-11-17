El excargo de Adif, Ignacio Zaldívar, ha asegurado en su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le llamó para trasladarle que, según había advertido el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se estaba molestando a su expareja, Jéssica Rodríguez.

Según fuentes presentes en su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, en la que ha respondido a su abogada y a la Fiscalía, el exjefe de Jessica Rodríguez ha dicho que actuó como "correa de transmisión" y llamó a la responsable de Tragsatec, después de recibir la llamada de Pardo de Vera, pero ha matizado que en ningún caso ordenó que dejaran de molestar a la expareja de Ábalos ni que se le otorgara un trato diferencial.

Zaldívar ha dicho que llamó a la jefa de la expareja de Ábalos, Virginia Barbancho, y se lo transmitió tal cual, aunque él no conocía cuál era el alcance de esas molestias. En Ineco le dijeron que querían entregarle cheques de comida pero no en Tragsatec.

Sobre la contratación de Rodríguez, ha negado que hubiera un trato de favor y ha asegurado que el traspaso de perfiles entre Ineco y Tragsatec era habitual, y que reenvió los perfiles del resto de candidatos en su misma situación, un total de 122, de la misma forma que lo hizo en el caso de Rodríguez. Él no intervenía en la selección, y era Tragsatec quien decidía qué candidatos entraban.

El excargo de Adif asegura que desconocía que Rodríguez no iba a trabajar

El excargo de Adif ha negado que remitiera el perfil de Jéssica Rodríguez por orden de Pardo de Vera o que recibiera orden especial o instrucción relativa a la expareja de Ábalos por parte de la expresidenta de Adif, y ha subrayado que mientras trabajó en la compañía desconocía que Rodríguez no iba a trabajar. En Tragsatec, según las mismas fuentes presentes en la declaración, ha dicho que él no se encargaba de visar los partes horarios ni nada, ya que esa labor correspondía al coordinador.

De esta forma ha ratificado ante el juez la declaración que hizo como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por el caso mascarillas', en la que señaló que Pardo de Vera le trasladó que "el ministro" Ábalos "la había llamado" porque la empresa pública estaba "molestando" a Rodríguez. Asimismo, añadió que percibió "altivez" y "soberbia" cuando contactó con Rodríguez para solucionar un problema que tuvo cuando ella trabajaba en Ineco. "Creo recordar que era por un tema que le tenían que hacer llegar unos cheques de comida", expresó Zaldívar, y manifestó que no le dio "mayor importancia".

Zaldívar estaba citado este martes a las 10:00 para "aclarar" la contratación en la empresa pública de Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que la Fiscalía solicitara seguir los trámites por su presunta responsabilidad en su supuesta contratación irregular en Tragsatec e Ineco.

El excargo de Adif remitió un escrito en el que solicitaba declarar como investigado voluntariamente "a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos por los que ha sido llamado y con ello contribuir a su esclarecimiento".

Anticorrupción pidió que se siguieran los trámites de cara a un eventual juicio contra Zaldívar y también respecto de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y del empresario Víctor de Aldama, ambos condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el caso mascarillas.

El Ministerio Público interesó lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

Anticorrupción ve un presunto delito de tráfico de influencias

La Fiscalía apuntó al presunto papel de Zaldívar en la contratación de la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez en Tragsatec, un hecho por el que Anticorrupción aprecia un presunto delito de tráfico de influencias.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Zaldívar y Pardo de Vera decidieron que Rodríguez fuera contratada por Tragsatec, y que cuando los responsables de la compañía le requirieron a la expareja de Ábalos que "precisara las concretas circunstancias del trabajo", Zaldívar "dio instrucciones intimidatorias para que no se la molestara, manteniendo tal instrucción durante todo el tiempo de duración del contrato", relató el ministerio público. En concreto, el fiscal indicó que el excargo de Adif habría dado "instrucciones intimidatorias para que no se molestara" a la expareja de Ábalos.

Rodríguez y Zaldívar se encuentran imputados por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias a Zaldívar por su participación en la contratación de la expareja de Ábalos por parte de las empresas públicas INECO, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y por TRAGSATEC, entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021. La expareja de Ábalos, que compareció ante el juez el pasado 20 de julio, se acogió a su derecho a no declarar y el pasado mes de octubre entregó los casi 44.000 euros que había cobrado de ambas empresas públicas como responsabilidad civil derivada de los hechos que se le atribuyen de cara a un eventual juicio.

Zaldívar declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas' que percibió "altivez" y "soberbia" cuando contactó con Rodríguez para solucionar un problema que tuvo cuando ella trabajaba en Ineco.

Según su relato, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el caso Koldo, le trasladó que "el ministro" Ábalos "la había llamado" porque Ineco estaba "molestando" a Jéssica. "Creo recordar que era por un tema que le tenían que hacer llegar unos cheques de comida", expresó, y manifestó que no le dio "mayor importancia".