El juez Pedraz pregunta a la exabogada de Koldo si cuenta con más facturas sobre el pago de sus honorarios

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la exabogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, si cuenta con más facturas sobre el pago de sus honorarios. Todo llega después de que a finales de octubre la letrada aportara facturas y justificantes de las transferencias recibidas por defender a Koldo desde junio de 2025 por un importe que asciendía a 242.000 euros, emitidas por IDBO Consultants y abonadas por Dos Mil Palabras S.L. empresa editora del digital 'Okdiario'.

En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, Pedraz pide que aclare "si esas son las únicas facturas e importes que ha cobrado por tal concepto y por todo el periodo en el que ha ejercido la defensa del Sr. García Izaguirre, con el derecho, como investigada, a no aportar documentación si entiende que le puede incriminar".

En las facturas entregadas en octubre, y según pudo saber RTVE, se consideraba acreditado que el Partido Socialista Obrero Español "no hizo abono alguno" a Leticia de la Hoz por la defensa de Koldo García.

De la Hoz está siendo investigada en el entorno del caso Leire Díez, en relación con una presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno, en la que junto a la exmilitante socialista se investiga al al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

De la Hoz renuncia a seguir defendiendo a Koldo

Leticia de la Hoz renunció este mismo martes a seguir ejerciendo la defensa del exasesor ministerial Koldo García por "razones profesionales". Una renuncia que se produjo un día después de que el PP reconociese que su abogado se había reunido con Koldo, a pesar de que durante varios días lo había negado por activa y por pasiva.

"Por razones profesionales, cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional, renuncio a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García Izaguirre en esta causa", ha expresado la letrada en un escrito remitido al juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

De la Hoz señala que "con el fin de no causar indefensión" al que hasta ahora era su cliente, se encargará de atender las diligencias y trámites "que resulten inaplazables" hasta que el exasesor ministerial encuentre un nuevo abogado de su libre elección o se le asigne uno de oficio.