El juez interroga como imputada a la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, por su "enchufe" en Ineco y Tragsatec

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, interroga, por primera vez como imputada a Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación a su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

En relación a estos mismos hechos, el juez ha citado también hoy para que declaren como investigados a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif.

Rodríguez y Zaldívar piden la suspensión de la declaración Precisamente, Jéssica Rodríguez ha pedido al juez que suspenda su declaración hasta que resuelvan los recursos contra la citación, como también ha solicitado Zaldívar. El magistrado les ha citado a los tres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su exasesor a 19 años y ocho meses. El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por el caso Mascarillas El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el "enchufe" de Jéssica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno. Los magistrados destacaron que Rodríguez se embolsó 43.950 euros sin ir a trabajar y atribuyeron Ábalos gestiones para "activar" su contratación y "facilitar" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo". La Fiscalía entiende que la contratación de Jéssica a la que alude la sentencia guarda "una íntima conexión" con estos hechos investigados en la Audiencia Nacional y por los que ya estaba imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo". Ese sería el caso de Jéssica y también de Joseba García, quien trabajó en Ineco, y de Ignacio Zaldívar, que fue director de gestión administrativa de Adif cuando la ex pareja de Ábalos estuvo empleada en esa empresa pública. Caso Koldo: el juez imputa a Jéssica Rodríguez y un excargo de ADIF por contratarla en empresas públicas La sentencia afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".

La pareja de Ábalos reconoció que no llegó a trabajar en Ineco En su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', Jessica Rodríguez reconoció que no llegó a trabajar en Ineco y aseguró que el exministro estaba al corriente de la situación. "Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer", explicó. Respecto a su trabajo en Tragsatec, y siempre a partir del relato de hechos probados de la sentencia, la Fiscalía señaló que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que también está imputada en esta causa, encomendó a Ignacio Zaldívar algunas "gestiones para procurar la contratación de Rodríguez" sin que fuera necesaria una "entrevista previa". La expareja de Ábalos no sabía quién pagaba su piso aunque "imagina" que fue el exministro porque lo "coordinaba" Koldo