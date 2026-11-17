El movimiento estudiantil de Serbia ha materializado este martes su gran salto de las calles a las instituciones con la inauguración de la nueva Asamblea Nacional, donde la llamada Lista de Estudiantes ha irrumpido con una mayoría de 140 escaños en una cámara de 250 asientos. Tras dos años de manifestaciones y activismo, lograron una contundente victoria frente al expresidente Aleksandar Vucic y ahora buscan gobernar el país con el objetivo fundamental de acabar con la corrupción en las instituciones y cambiar la forma de hacer política. Sin un liderazgo definido —defienden la horizontalidad y que no exista el culto a la personalidad en sus filas— ni una ideología común entre todos sus miembros, la gran incógnita es cómo articularán un Gobierno capaz de cumplir un cometido anhelado y compartido por todos sus simpatizantes.

Ganaron las elecciones en plena oleada de protestas estudiantiles en Europa, con manifestaciones en Francia, Italia, España, Albania o Portugal; pero el camino hasta la victoria fue largo. "Resulta un poco surrealista que estos dos años de lucha hayan concluido de la forma que queríamos y que ahora podamos conseguir que se cumplan nuestras reivindicaciones y empezar a sentar las bases para una sociedad mejor", afirma a RTVE Noticias Nikola Čuturić, que forma parte del movimiento estudiantil y que sabe que ahora empieza "una tarea difícil con muchos problemas por resolver". "No será fácil ni siquiera empezar a introducir los cambios, pero encontraremos la manera", asegura. Por primera vez en 14 años, el SNS no domina la Cámara y los diputados de la formación han sido recibidos a su llegada con abucheos y carteles con mensajes como "prisión para los diputados del SNS" por simpatizantes de la Lista.

Aunque ya resuenan algunos nombres, como el del economista y exgobernador del Banco Central de Serbia (2010-2012), Dejan Soskic, o el del cardiólogo y profesor de Medicina Ilija Srdanovic, la Lista de Estudiantes no ha señalado a un posible primer ministro de manera oficial. "Estamos debatiendo junto con los candidatos y los diputados electos quién va a formar parte del Gobierno y quién va a ser el primer ministro", apunta Čuturić, que señala que también está a debate la manera de elegirlos y apunta que "la democracia directa y la celebración de un referéndum son dos posibilidades".

La Lista reúne miembros de diferentes ideologías y entre los nuevos diputados hay sobre todo profesores de diversas materias y niveles educativos, pero también médicos de distintas especialidades, ingenieros, politólogos, artistas de diferentes disciplinas, abogados, agricultores, arquitectos, economistas o deportistas, entre otros. El movimiento señala que el proceso para la elaboración de este listado no fue "ni rápido ni sencillo" y que se basó en dos años de sesiones plenarias, debates y trabajo colaborativo de sus miembros. Esa será la línea que seguirán para el resto de decisiones que están por tomar.

La tragedia que prendió la llama de la protesta social

El desencadenante de este gran movimiento social se remonta a noviembre de 2024, cuando se desplomó el tejado de la estación de trenes de Novi Sad, recién reformado, en una tragedia que mató a 16 personas. Las obras se realizaron a través de un contrato con compañías locales y constructoras chinas falto de transparencia y que se desarrolló en medio de sospechas por corrupción que derivaron en una investigación —todavía abierta— a distintos cargos del Ejecutivo de Vucic y a las empresas responsables. "La mayoría en Serbia no lo considera un accidente, sino el resultado de una corrupción sistémica. Se podría decir que fue un asesinato que se planeó meses antes, pero, desde luego, será un recordatorio constante de lo que solía ser nuestro país y de lo que debemos evitar en el futuro", sostiene Nikola Cuturić.

El suceso desembocó en una de las mayores movilizaciones ciudadanas en el país, mientras que Vucic no dudó en tachar a los manifestantes de "terroristas" y asegurar que la contestación social había sido orquestada desde el exterior por "mercenarios extranjeros". En enero de 2025, cuando las protestas ya se habían extendido a todas las universidades del país, empujaron a la dimisión del entonces primer ministro, Milos Vucevic, que aseguró que tomaba la decisión "para no seguir aumentando la tensión entre la sociedad". Para entonces, la Lista de Estudiantes empezaba a tomar forma de organización política.

El politólogo serbio y profesor en la Universidad de Belgrado, Nebojša Vladisavljević, explica que de ahí surgió un programa que busca "la renovación de la democracia" y la implantación del Estado de derecho tras más de una década de "régimen autoritario". "Esos objetivos se ampliaron para exigir responsabilidades por los abusos sistemáticos de poder bajo el mandato de Vucic, incluyendo la represión, la corrupción extrema y el clientelismo", sostiene el profesor, que cree que las primeras medidas que tomará el futuro gobierno serán el refuerzo de la Fiscalía y los tribunales para "perseguir a los responsables de los abusos sistemáticos de poder de los últimos 14 años", así como "dotar de medios a los profesionales de la Administración y del sector público para que vuelvan a actuar dentro de los límites de la ley y restablezcan criterios meritocráticos en la gestión de estas instituciones".

Se trata, dice, de un "objetivo muy concreto y claro que no será fácil de alcanzar", pero subraya que "existe un acuerdo total, no solo dentro de la lista estudiantil, sino también entre todos aquellos que la apoyan". Más allá de eso, "el resto de cuestiones —ya sean de carácter ideológico o relacionadas con la política exterior— tienen menor importancia en este momento".

Celebraciones en Belgrado tras la victoria de la Lista de EstudiantesAndrej IvanovAndrej Ivanov/Getty Images

Un Gobierno de expertos y un cambio de modelo

Para su salto a la política, los estudiantes eligieron a un conjunto de personas bien instruidas a quienes confiaron la tarea de "llevar a las instituciones" la lucha iniciada en las calles. "Uno de sus puntos programáticos es, precisamente, que no querían líderes, pero hay una coalición mucho más amplia a su alrededor que apoyó a los estudiantes [...] En esa lista que ganó las elecciones hay doctores y personas muy influyentes y no trata de un movimiento anti-establishment típico", explica Vladisavljević, que reconoce lo "complejo" de elegir a un nuevo primer ministro. Ahora bien, "si nos fijamos en la mayoría parlamentaria, está repleta de expertos. Así que eso es lo que se obtendrá en última instancia: un Gobierno de expertos", señala.

"La elección del primer ministro y el procedimiento para seleccionar al Gobierno siguen siendo objeto de debate. Se están barajando varios modelos, que van desde que los plenos mantengan la autoridad para la toma de decisiones hasta delegar esa responsabilidad en representantes elegidos", sostiene la socióloga política y directora del Instituto de Filosofía y Teoría Social de la Universidad de Belgrado Gazela Pudar Draško. Serbia es una democracia parlamentaria y "preservar el espíritu del movimiento significaría garantizar una participación ciudadana significativa junto con esas responsabilidades", añade.

La sociedad serbia "espera justicia, rendición de cuentas e instituciones al servicio del público", señala Pudar Draško, y el "mayor riesgo" es la brecha que puede existir "entre esas expectativas y el tiempo que requiere la reforma institucional". Por ello, "los abusos más graves deben abordarse en primer lugar, mientras que los cambios más amplios llevarán tiempo", apunta la socióloga, que subraya que para mantener la confianza de la ciudadanía será fundamental que desarrollen "una comunicación honesta".

En su programa, la Lista incluye 11 puntos con propuestas en materia de independencia judicial, transparencia institucional, refuerzo de la educación pública, reformas en la ley laboral, liberalización de los medios de comunicación o confiscación de patrimonio ilícito y depuración de cargos públicos. Para el partido de Vucic, se trata de un plan lleno de "generalidades", pero desde la Lista insisten en que "los cambios empiezan ahora" y, de hecho, su victoria ha dejado entrever un cambio de paradigma. Tras los comicios, la radiotelevisión pública serbia se disculpó por años de "manipulación" y, un día después, su directora general, Manja Grcic, considerada cercana al expresidente Vucic, presentó su dimisión.

"Este caso nos da una idea general de cómo se desarrollará todo", afirma Vladisavljević, que explica que la cadena informa ahora de forma "más neutral", pero lamenta que sigue siendo "periodismo de baja calidad" y considera que el cambio real pasa por sustituir a parte de la plantilla por periodistas independientes. "Esto es a lo que se enfrenta la Lista en todo el sector público. Destituir solo a los altos cargos no servirá para elevar la calidad, para ello tendrán que restablecer criterios meritocráticos en todas las áreas, para incorporar a personas en función de sus logros académicos, su experiencia laboral y su credibilidad personal y profesional. Y llevará años conseguirlo", argumenta.

Los retos del Gobierno de los estudiantes

El hartazgo del modelo actual fue el punto en común, la razón de ser de una nueva formación política que agrupa a distintas corrientes ideológicas unidas por sus prioridades comunes. "Durante dos años, los estudiantes han sabido superar sus desacuerdos y mantener el foco en esas prioridades. Gobernar exigirá mantener esa cooperación cuando las decisiones concretas hagan más difícil dejar de lado las diferencias", sostiene Pudar Draško, que apunta, además, a una diferencia generacional entre los integrantes de la Lista y los estudiantes que impulsaron este modelo.

"No comparten necesariamente la experiencia organizativa ni la ética de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario definir la relación entre el movimiento, sus plenos y las instituciones elegidas", afirma la socióloga, que, a la hora de gobernar, prevé "resistencia", especialmente, de "aquellos que han acumulado riqueza por medios cuestionables y de aquellos cuyos cargos dependen de la lealtad política". En última instancia, añade, "el éxito dependerá de si el cambio político da lugar a una reforma institucional duradera".

Nikola Cuturić se muestra optimista y confía en resolver rápido el primer paso: la elección de la Presidencia del Parlamento, ahora ocupada por Ana Brnabić, quien desde la salida de Vucic ejerce también como presidenta de la República en funciones. Después, entre los puntos "más urgentes" para el Gobierno, sitúa la situación de los medios de comunicación y de las instituciones, especialmente la policía y la Fiscalía. "Son los cimientos de una sociedad democrática, del cambio del propio sistema y de que se haga justicia de verdad", afirma este estudiante, que prioriza también indagar y tomar decisiones sobre "diversos proyectos de infraestructuras cuyos contratos son secretos". "No puedo hablar de plazos (para la elección del primer ministro)", asegura, pero a título personal confía en que Serbia empiece el 2027 con un nuevo Ejecutivo.

"Vucic y su partido convirtieron el sector público en su dominio privado y abusaron de él de forma sistemática en beneficio de su partido y contra sus oponentes políticos", afirma Vladisavljević, que tacha de "reto enorme" consolidar el poder en los próximos meses y recalca que el paso fundamental será destituir a quienes dirigían ilegalmente esas instituciones y organizaciones sin cumplir los requisitos educativos y de otro tipo exigidos. "Formar gobierno es una cuestión técnica, pero la clave será llevar a cabo una profunda reforma del gobierno y del sector público", concluye.