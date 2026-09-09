El presidente de Serbia disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 25 de octubre

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este miércoles la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de octubre, un año antes de lo previsto. Vucic pretende presentarse a las elecciones para ocupar el puesto de primer ministro.

El gobierno de Mladic ha hecho frente desde 2024 a protestas en las calles, sobre todo protagonizadas por estudiantes, que denunciaban la corrupción tras el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad que causó 16 víctimas. La licitación de la obra fue concedida a empresas chinas entre sospechas de corrupción.

Durante meses las universidades del país estuvieron bloqueadas por los estudiantes en protesta contra Vucic, líder del nacionalista Partido Progresista de Serbia, y antiguo ministro de Propaganda del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Milosevic murió preso en La Haya acusado de crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Una de las exigencias de los manifestantes era precisamente la convocatoria de elecciones anticipadas.