El presidente de Serbia disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 25 de octubre
- El presidente, Aleksandar Vucic, pretende presentarse para primer ministro
- Vucic se enfrenta a protestas ciudadanas y estudiantiles desde 2024
El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este miércoles la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de octubre, un año antes de lo previsto. Vucic pretende presentarse a las elecciones para ocupar el puesto de primer ministro.
El gobierno de Mladic ha hecho frente desde 2024 a protestas en las calles, sobre todo protagonizadas por estudiantes, que denunciaban la corrupción tras el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad que causó 16 víctimas. La licitación de la obra fue concedida a empresas chinas entre sospechas de corrupción.
Durante meses las universidades del país estuvieron bloqueadas por los estudiantes en protesta contra Vucic, líder del nacionalista Partido Progresista de Serbia, y antiguo ministro de Propaganda del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Milosevic murió preso en La Haya acusado de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Una de las exigencias de los manifestantes era precisamente la convocatoria de elecciones anticipadas.
Oposición dividida
La oposición en Serbia está dividida, informa Efe, mientras que Vucic controla gran parte de los medios de comunicación.
La Unión Europea y otros países vecinos de Serbia, como Bosnia, han protestado esta semana por el funeral de honor al criminal de guerra y genocida Ratko Mladic, al que asistieron varios ministros. Vucic rechazó las críticas, que achacó al "odio" a su país. "El principal objetivo del ataque, por supuesto, era yo, pero también Serbia. No tienen nada que reprocharle a Serbia, salvo que ven mi fantasma por todas partes", declaró.