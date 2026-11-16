Repsol ha presentado una demanda judicial contra Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica de España (REE) para reclamar una indemnización de unos 120 millones de euros por los daños provocados por el histórico apagón del 28 de abril de 2025. La compañía exige compensar el perjuicio económico sufrido al quedarse sus instalaciones industriales sin suministro eléctrico.

La acción legal se dirige contra las tres grandes eléctricas en su calidad de distribuidoras responsables de garantizar la energía a sus factorías. Asimismo, incluye al operador del sistema, Red Eléctrica, tras haber iniciado previamente reclamaciones extrajudiciales mediante burofaxes.

Como en España las redes locales de distribución están repartidas geográficamente, Repsol reclama los daños sufridos en cada complejo industrial directamente a la compañía responsable de llevar la luz hasta cada una de las zonas en las que tiene instalaciones: a Naturgy en A Coruña, a Iberdrola en Bilbao (Petronor) y Cartagena (Murcia), y a Endesa en Tarragona y Puertollano (Ciudad Real).

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz ya anunció en su presentación de resultados del 30 de abril que la compañía había aprobado acudir a los tribunales tras meses lanzando la advertencia de que reclamaría "hasta el último euro perdido".

Antes de presentar la demanda en el juzgado, la ley obliga a intentar una vía amistosa o extrajudicial. Al no alcanzarse ningún acuerdo económico tras esos requerimientos previos, el consejo de administración de Repsol dio luz verde definitiva y presentó la demanda formal en los juzgados en octubre de 2026, abriendo así el proceso judicial propiamente dicho.

Aunque en un primer momento Repsol llegó a estimar pérdidas globales de hasta 175 millones y anunció reclamaciones por 125 millones, la demanda formalizada en octubre ajusta la cifra a unos 120 millones de euros. Esta cantidad se centra exclusivamente en el cero eléctrico nacional del 28 de abril de 2025, y deja fuera otros cortes puntuales que sufrieron días antes o después sus complejos de Cartagena y Puertollano.

El impacto total del apagón superó los 400 millones de euros

El Ministerio de Economía cifró el impacto neto en la economía española en unos 415 millones de euros (tras una estimación inicial de hasta 800 millones). En una línea muy similar, CaixaBank Research calculó que el golpe neto quedó por debajo de los 400 millones de euros (apenas dos centésimas del PIB anual), porque gran parte del consumo comercial que no se hizo ese día se recuperó en las jornadas siguientes.

La patronal elevó el coste directo para las empresas españolas a unos 1.600 millones de euros (aproximadamente una décima del PIB) debido al parón de fábricas, comercios y hostelería. Por su parte, la asociación de autónomos ATA cifró las pérdidas de su colectivo en unos 1.300 millones de euros.

La gran industria electrointensiva y petroquímica concentró buena parte de los daños materiales por paradas forzosas de maquinaria. Solo entre Repsol (120 millones) y Moeve (unos 50 millones) suman cerca de 170 millones de euros en reclamaciones a las eléctricas.