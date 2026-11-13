Consumo solicita a dos plataformas de alquiler turístico retirar más de 8.300 anuncios ilícitos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a dos grandes plataformas de alquiler turístico, de las que no han especificado su nombre, retirar 8.352 anuncios de pisos dedicados a este uso por ser contrarios a la normativa.

Del total identificado por la Dirección General de Consumo, 7.199 anuncios en una primera gran plataforma y 1.153 anuncios en la segunda plataforma, se han detectado dos tipos de infracciones.

Por un lado, alojamientos turísticos que se anuncian sin número de registro (7.227 anuncios) y el resto (1.125) que se publicitaban con un número de registro falso.

En el caso de los anuncios con una identificación falsa, se trata de alojamientos que usan números de registro ya extintos y que, además, corresponden a la modalidad de alquiler habitacional, a pesar de que en el anuncio no se oferta solo una habitación, sino el alojamiento turístico completo.

El Real Decreto-ley 29/2026 del 6 de octubre obliga a que los alquileres temporales superen, al menos, los 31 días y no pasen de 12 meses por norma general.

4.443 anuncios ilícitos solo en Madrid

De su lado, este nuevo procedimiento abierto por Consumo contra la publicidad de pisos turísticos ilegales llega tras la comunicación del pasado 22 de octubre a una de estas plataformas -de la que tampoco han querido informar sobre el nombre- de que se habían localizado 4.443 anuncios ilícitos solo en la ciudad de Madrid, procediendo al bloqueo de los mismos.

Precisamente, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha remitido una carta al Ayuntamiento de Madrid para advertir sobre el bloqueo de estos anuncios que, sin embargo, se mantienen activos para aquellas personas que acceden desde fuera de España.

Con la carta, Consumo busca dar toda la información sobre estos casi 4.500 pisos turísticos ilegales para que el consistorio pueda actuar y que esta publicidad se bloquee también en el extranjero.

Telediario 1 Más de la mitad de los anuncios de alquiler de una vivienda son de temporada o por habitaciones Los datos no responden a que haya una mayor demanda de este tipo de viviendas, sino a un desvío de los pisos disponibles Ver ahora

De esta forma, Barragán recuerda en la misiva que este tipo de publicidad contraviene también la normativa reguladora sobre viviendas de uso turístico aplicable en Madrid, al tiempo que informa que el ayuntamiento puede comunicarse con esta plataforma para solicitar el bloqueo de estos anuncios fuera de España.

En este sentido, Consumo ha trasladado al consistorio madrileño la identificación (ID) única de los anuncios, así como la dirección web de cada anuncio (URL), la fecha de comprobación de cuándo se realizó, expresada en tiempo universal coordinado (UTC), y la reserva mínima que ofrecen estos alojamientos, es decir, el número mínimo de noches por el que la plataforma permite reservar el alojamiento, y en el que se reflejan valores comprendidos entre 1 y 30, menos de las 31 permitidas.