Los piquetes bloquean accesos a las grandes ciudades al inicio de una jornada de problemas en el transporte público

La huelga general ha dejado este miércoles cortes de tráfico en Valencia, Cataluña y Madrid. El transporte público ha registrado retrasos y se han cumplido gran parte de los servicios mínimos.

Cataluña ha protagonizado el inicio de jornada con más incidentes. El tráfico en los accesos a Barcelona se ha reducido a la mitad por los cortes de tráfico y las manifestaciones. El director del Servei Català del Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha detallado que las entradas de vehículos a la ronda de circunvalación han caído un 51% -entre 75.000 y 80.000 coches menos respecto al mismo día del año pasado-, mientras que las salidas han disminuido un 45%, unos 60.000 vehículos menos.

Las protestas han afectado a unas 80 carreteras en toda Cataluña, con retenciones acumuladas con un pico global de 100 kilómetros. Las colas en los accesos a la Ciudad Condal han sido de hasta 10 kilómetros.

A primera hora de la mañana, los piquetes han bloqueado los principales accesos por carretera a la ciudad desde primera hora y han impedido a algunos maquinistas de Renfe incorporarse a los servicios mínimos asignados.

La circulación se ha visto afectada en la AP-7, en la Ronda Litoral de Barcelona, en la A-2 con cortes por manifestaciones en El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí. También se han registrado restricciones en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda, importante centro logístico catalán.

El Govern ha establecido servicios mínimos para el transporte público urbano e interurbano del 25% en hora punta, es decir, de 06.30 horas a 09.30 horas y de 16.30 horas a las 21.00 horas. Fuera de ese horario, Cataluña no tendrá circulación de transporte público ya sea ferroviario o por carretera.

En Rodalies, de los 50 trenes que debían circular a las 8.30 horas, se han suprimido 13. Momentos después, tres de estos se han incorporado sus trayectos. Muchos viajeros han tenido que esperar la llegada de su tren ya que la programación de los servicios mínimos se ha visto alterada.

Así, Rodalies ha recomendado el uso de medios de transporte alternativos porque, a excepción de la franja situada entre las 16.30 y las 21.00 horas, ya que no habrá servicios mínimos garantizados.

A primera hora de la mañana, los piquetes han entrado en la estación de Sants (Barcelona) y han bloqueado el acceso durante al menos una hora.

El Metro de la Ciudad Condal ha suspendido prácticamente la circulación.

Madrid: piquetes en carreteras y las cocheras de la EMT

La presencia de manifestantes también ha alterado la circulación en puntos de la ciudad de Madrid. Minutos antes de la siete de la mañana, el Sindicato de Inquilinas cortaba el tráfico en la A-5 a la altura de Alcorcón. Además, asegura la organización, los piquetes han bloqueado la M-30, la M-40, la A-1 y la A-42, además de Mercamadrid y las cocheras de metro y autobús.

A las 9.29 horas, el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid ha notificado el cierre del tráfico en la Plaza Elíptica de la ciudad, una de los puntos de mayor tránsito de la ciudad, aunque se ha reabierto minutos después.

Pasado el mediodía, los manifestantes han cortado el tráfico en la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad.

A primera hora de este miércoles, los sindicatos han denunciado incidentes con la Policía Nacional durante la actuación de piquetes en cocheras de los autobuses de la EMT de Madrid, especialmente en las zonas de Fuencarral y Carabanchel. Los agentes de la policía han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y algunos autobuses han tenido que salir escoltados.

En Cercanías Madrid se ha circulado con retrasos y el operador ha recomendado "planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada" con motivo del 11N ya que "la oferta habitual podrá verse afectada".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos obligatorios para Cercanías del 75% en hora punta, aplicable a las franjas horarias de entre las 06.00 a las 09.00 horas; las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, son de un 50%.

En Metro debe circular el 80% de los trenes en las horas punta —de 7.30 a 9.30, de 14.00 a 16.00 y de 18.00 a 20.00 horas— y un promedio del 50% durante el resto del día.

En la EMT, los mínimos son del 50% en determinadas líneas y del 40% en aquellas que coinciden o complementan la red de Metro.

Piquetes y policía en las carreteras valencianas

Grupos de piquetes informativos han bloqueado esta mañana los accesos a Valencia por la V-21 y la Ronda Nord, según ha confirmado el Centro de Gestión de Tráfico (CGT). Los cortes han tenido lugar sobre las 7.30 horas en la V-21, en la entrada a Valencia desde Alboraya; también, en ambas direcciones de la Ronda Nord de la capital. Estos incidentes han generado retenciones de coches.

La Policía se ha trasladado a las dos vías y, casi unos 45 minutos después, las han despejado.

La Alta Velocidad y Larga Distancia cancela un 24% de sus trenes

El 11N ha provocado la supresión de un 24% de las circulaciones de AVE y Larga Distancia y ha afectado a 713 viajeros, según Renfe.

En los servicios públicos de Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia se han cancelado el 10,17% de los trayectos programados. Cercanías Madrid y Rodalies, asegura la compañía, son los servicios con un mayor seguimiento de la protesta.

Así, los trabajadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, con un 17,18%, son los que más están secundando la huelga; mientras que en Renfe Mercancías ha sido del 4,31% y en Renfe viajeros, del 3,16%. En el recuento hecho antes de las once de la mañana, la participación general ha ascendido a un 6,83% en el acumulado de los turnos de noche y mañana.

Puertos "casi paralizados"

UGT y CCOO han confirmado que el seguimiento del 11N en todo el territorio nacional en los puertos españoles ha llegado al 90%.

El secretario general de UGT-PV, Tino Calero, ha asegurado que los puertos de la Comunitat Valenciana están "prácticamente paralizados".

El puerto de Algeciras tampoco tiene ninguna actividad, ya que las empresas no han convocado a los trabajadores. Las terminales de contenedores cerraron a las dos de la madrugada y así permanecerán hasta las dos del jueves, según fuentes portuarias. El seguimiento de la huelga está siendo del 100 % en el sector de la estiba, ha asegurado el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

No obstante, se mantienen los seis buques programados como servicios mínimos para conectar Algeciras y Ceuta.

Cancelaciones en los aeropuertos

Las compañías aéreas han cancelado 263 operaciones en los aeropuertos españoles hasta las 10:00 horas, lo que supone un 5,82%, de las 4.529 programadas para este miércoles.

La rutina también se ha visto alterada en los aeropuertos. En El Prat (Barcelona), se han cancelado 85 vuelos de los 734 programados. En Madrid, hasta las 08.30 horas, se han anulado seis de las 1.097 programadas. En el eje Valencia-Alicante, 18 vuelos no han salido de pista, mientras que en Galicia se han visto afectado una decena.

Aena ha reprogramado algunos vueltos y reubicado a pasajeros en viajes previos para intentar minimizar el impacto. Compañías como Iberia o Air Europa asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos y que se opera con relativa calma.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que oscilan entre el 18% y el 85%, en función de las ciudades de origen y destino

Seguimiento del 1% de los transportistas, según ASTIC

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha asegurado en un comunicado que solo el 1% de los conductores de camiones media y larga distancia ha secundado la huelga general.

Así, prácticamente todo el sector ha continuado con su actividad. Los transportistas se están encontrando con incidencias en Cataluña, "con cortes esporádicos de carreteras y dificultades de acceso a algunos polígonos logísticos e industriales" aunque se descartan "consecuencias de consideración sobre sus operaciones".

En esa comunidad, la zona más complicada es "el complejo petroquímico de Tarragona, el mayor del sur de Europa", con presencia de piquetes que impiden la entrada y salida de camiones.

Algunas plantas industriales de Castilla y León y Aragón también han restringido el acceso de vehículos pesados por decisión de las propias empresas o debido a que los trabajadores de sus almacenes se han sumado a la huelga.

También se ha alterado el tránsito de camiones en el entorno del Estrecho de Gibraltar debido a la huelga general del personal de estiba del puerto de Algeciras.