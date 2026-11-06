Muere una mujer de 88 años de La Rambla, Córdoba, por fiebre del Nilo occidental

La Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento este viernes de una mujer de 88 años y con patologías previas de La Rambla (Córdoba) por fiebre del Nilo Occidental. La paciente permanecía ingresada desde el 17 de octubre en el Hospital de Montilla (Córdoba), donde posteriormente fue diagnosticada de un cuadro neuroinvasivo.

Este año, se han diagnosticado en Andalucía 80 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 43 han sido leves y 37 graves, con 6 fallecidos. Han requerido hospitalización 41 pacientes, de los que 3 permanecen ingresados.

Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 945 usuarios y se ha procedido al despistaje de arbovirosis en 230 casos de meningitis víricas

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha levantado recientemente todas las alertas de los municipios andaluces relacionadas con el virus del Nilo, al constatarse un descenso de la presencia de mosquitos propagadores de la enfermedad en el territorio andaluz debido a la llegada del otoño.

Vigilancia de los mosquitos

No obstante, aunque se estima que los meses de mayor actividad del principal vector de contagio —mosquitos del género Culex— ya han pasado, la Consejería de Sanidad insta a las administraciones competentes a mantener de forma constante las actividades de vigilancia de estos insectos, así como las labores para controlarlos.

De igual manera, recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir adoptando medidas de protección y prevención individual y doméstica, con especial hincapié en evitar las acumulaciones de aguas estancadas en imbornales, jardines, macetas o bebederos.

El principal vector del virus del Nilo Occidental en España es el género Culex, especialmente Culex pipiens, el mosquito común; aunque también, en algunas zonas del sur peninsular, el Culex perexiguus. A diferencia del mosquito tigre, que ha concentrado buena parte de la atención pública por tratarse de una especie invasora, los Culex llevan décadas presentes en España y Europa. Son principalmente nocturnos y suelen criar en pequeñas acumulaciones de agua próximas a las viviendas.

El ciclo de transmisión tiene como protagonistas también a las aves, que actúan como reservorio del virus. Los mosquitos se infectan al picarlas y posteriormente pueden transmitirlo a otros animales o a personas. Los humedales, marjales, deltas y embalses se convierten en el entorno idóneo para este ciclo, ya que en muchos de ellos coinciden los ingredientes necesarios: agua, temperaturas altas y abundancia de insectos, aves, animales y seres humanos.