Primer caso de Fiebre del Nilo Occidental en Canarias: tres caballos infectados en la isla de Gran Canaria
- Los equinos y seres humanos no son reservorios del virus ni lo pueden transmitir
- El Zoo de Jerez ha cerrado sus puertas porque dos aves han dado positivo
La Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha informado de tres caballos alojados en un mismo centro hípico en el sur de la isla de Gran Canaria que han dado positivo en la Fiebre del Nilo Occidental (FNO), transmitida por el mosquito del Nilo, según ha podido corroborar el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete.
Los caballos presentaron síntomas neurológicos que fueron alertados por el veterinario clínico a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Ministerio ha asegurado que hay nuevas sospechas en el mismo centro, que actualmente está bajo vigilancia.
Se trata del primer caso registrado en las Islas Canarias de la FNO, aunque este año se ha detectado en aves o équidos en Andalucía, Cataluña y Extremadura. En ciertas zonas de nuestro país esta fiebre de origen vírico es endémica y se transmite por la picadura de un mosquito, que generalmente es del género Culex, con especial incidencia en pájaros, que actúan como una especie de reservorio. Sin embargo, no solo afecta a este tipo de animal, también puede extenderse a caballos y otros équidos así como a los seres humanos. En estos dos últimos suele ser asintomático, pero en determinados casos pude puede afectar gravemente causando encefalomielitis —la inflamación al mismo tiempo del cerebro y médula espinal— con síntomas neurológicos.
Desde el Ministerio han informado que tanto caballos como personas actuamos como "fondo de saco epidemiológico", es decir, ni transmiten ni se convierten en reservorios del virus.
El Zoo de Jerez, cerrado por la Fiebre del Nilo Occidental
Este miércoles el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Aberto Durán de Jerez ha tenido que cerrar sus puertas al público antes la presencia del virus en un águila real y un casuario. El águila, según ha informado el Ayuntamiento, ha fallecido tras detectársele el positivo en FNO debido a su avanzada edad.
Carmen Pina, delegada de Protección Animal, ha informado que tras el cierre al detectar el primer caso y aplicar las medidas preventivas, fue cuando se descubrió que el casuario también era portador del virus. Pina ha incidido en que ambos animales "no son transmisores del virus" y ha asegurado que las instalaciones tienen un sistema de vigilancia a través de muestreo periódico, cada 45 días, de doce ánsares —conocidos comúnmente como gansos u ocas— que lleva a cabo la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). El último estudio dio negativo.
La Junta de Andalucía ha tomado la decisión de declarar Jerez como área de alerta por la presencia del virus de la Fiebre del Nilo Occidental hasta que no se detecten más casos positivos. En esta situación, las medidas contra mosquitos y de salud pública se reforzarán. Se establecerán controles perimetrales y tratamientos adulticidas y larvacidas además de un protocolo para proteger a los trabajadores del zoo y las instalaciones.
Ya en 2020 el mismo zoo registró otro episodio en el que también tuvieron que cerrar tras la muerte de un quebrantahuesos y un buitre negro.
Al Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que eviten las acumulaciones de aguas estancadas en patios, jardines y zonas comunes así como revisar sistemas de riego y desagües, ya que los mosquitos proliferan en este tipo de entornos donde ponen sus huevos.
Pide por último que se consulte la información en los canales oficiales para evitar el alarmismo y que se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.