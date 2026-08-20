Primer caso de Fiebre del Nilo Occidental en Canarias: tres caballos infectados en la isla de Gran Canaria

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha informado de tres caballos alojados en un mismo centro hípico en el sur de la isla de Gran Canaria que han dado positivo en la Fiebre del Nilo Occidental (FNO), transmitida por el mosquito del Nilo, según ha podido corroborar el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete.

Los caballos presentaron síntomas neurológicos que fueron alertados por el veterinario clínico a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Ministerio ha asegurado que hay nuevas sospechas en el mismo centro, que actualmente está bajo vigilancia.

Se trata del primer caso registrado en las Islas Canarias de la FNO, aunque este año se ha detectado en aves o équidos en Andalucía, Cataluña y Extremadura. En ciertas zonas de nuestro país esta fiebre de origen vírico es endémica y se transmite por la picadura de un mosquito, que generalmente es del género Culex, con especial incidencia en pájaros, que actúan como una especie de reservorio. Sin embargo, no solo afecta a este tipo de animal, también puede extenderse a caballos y otros équidos así como a los seres humanos. En estos dos últimos suele ser asintomático, pero en determinados casos pude puede afectar gravemente causando encefalomielitis —la inflamación al mismo tiempo del cerebro y médula espinal— con síntomas neurológicos.

Desde el Ministerio han informado que tanto caballos como personas actuamos como "fondo de saco epidemiológico", es decir, ni transmiten ni se convierten en reservorios del virus.