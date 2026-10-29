La Junta Electoral Central abre otro expediente a Sánchez, ahora por su vídeo ante el 'Guernica' denunciado por el PP

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto otro expediente sancionador al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, esta vez por el vídeo grabado en el interior del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el que utilizaba la imagen del célebre cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, cuyo título alude al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil española.

En el vídeo, Sánchez aparecía en el interior del citado museo público, que se encontraba vacío, y con el 'Guernica' detrás invocaba el espíritu de 'No a la guerra' y presumía de haber mantenido los mismos principios, "sin dobles raseros", en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y "pese a las enormes presiones".

Enseguida, el secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, criticó, a través de un mensaje en 'X', que a Sánchez le hubieran abierto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para realizar ese vídeo y le afeó que se apropiase del Guernica. "Hay que tener cara. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral", denunció.

Y el PP elevó la denuncia a la JEC, a la que solicitaba la retirada del vídeo, que recabase información del Museo sobre las circunstancias de la grabación y que se recordase al Ministerio de Cultura y a los organismos dependientes que no pueden poner sus instalaciones y medios a disposición de los candidatos durante el periodo electoral, así como que se incoase el correspondiente expediente sancionador.

La representación del presidente del Gobierno se defendió alegando que el vídeo contiene una "reflexión" sobre la posición de España "sin incorporar mensajes electorales ni peticiones de voto", y que sus declaraciones no constituyen una exaltación de logros gubernamentales. Además, argumentó que la JEC no es competente p ara supervisar la cesión de espacios del Reina Sofía y recalcó que el vídeo no ocasionó gastos extraordinarios al museo.

Se estudia si se ha vulnerado un artículo de la LOREG

En su reunión de este jueves, la JEC estima la denuncia del PP y declara que la grabación y difusión de su vídeo podría haber vulnerado el artículo 50.2 de la LOREG, que prohíbe a los poderes públicos realizar actos de campaña con logros de gestión durante periodos electorales, así como el 53 de la misma ley, que limita la obtención gratuita de medios proporcionados por las administraciones públicas fuera del periodo de campaña electoral.

La JEC argumenta que el presidente "no se limitó" a realizar una reflexión general, sino que "introdujo referencias valorativas a las decisiones adoptadas por su Gobierno, y añade que, aunque no se produjeran gastos extraordinarios ni fuera necesario cerrar expresamente el Museo al público, lo cierto es que el jefe del Gobierno pudo acceder al recinto y realizar la grabación "en las condiciones propias de una visita institucional" y aprovechando su condición de presidente.

Asimismo, la JEC pide a Sánchez que proceda a retirar el vídeo denunciado de las redes sociales y recuerda tanto a la Presidencia del Gobierno como al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía "el deber de neutralidad institucional" exigible durante el periodo electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista.

Por el contrario, la JEC ha desestimado otra denuncia de Vox contra Sánchez por anunciar, en un acto en el Palacio de la Moncloa sobre el Estatuto del Estudiantado Universitario, la futura aprobación de un paquete de 45 millones para residencias universitarias. El organismo electoral considera que el presidente se limitó a proporcionar información de interés general, "sin connotaciones electoralistas ni alusiones a logros obtenidos", por lo que no aprecia una vulneración de la Ley Electoral y descarta estudiar la apertura de un expediente sancionador.

Seis expedientes, dos en esta precampaña

Con el de este jueves, Sánchez ya acumula seis expedientes sancionadores de la JEC y es el segundo que se le abre en este periodo electoral. El primero se tramitó tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.

Hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos periodos electorales diferentes.

La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero de 2020 por conceder una entrevista televisiva en periodo electoral desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre de 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Otra multa llegó en 2024 por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos de PP y Vox.

Elma Saiz, también expedientada

Por otro lado, la JEC ha acordado abrir otro expediente sancionador a la ministra de Inclusión y Portavoz, Elma Saiz, en su caso por las declaraciones que realizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado día 20, donde se refirió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "especialista" en hacer "agujeros en bolsillo de los pensionistas y las cuentas de Seguridad Social".

"La fórmula empleada por la denunciada parece tener la intención de hacer un contraste entre la política de pensiones desarrollada durante el gobierno del PP y la implementada por el actual Ejecutivo", interpreta la JEC.

Además de las palabras de Saiz, el PP denunció las pronunciadas en el mismo foro por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre que la política del Gobierno en esta materia ha servido para superar una crisis en el sector de la construcción y destacando la capacidad del Ejecutivo para "forjar un acuerdo mayoritario" entorno a la misma.

Sin embargo, el organismo arbitral no ha atendido la petición de abrirle expediente por la "escasa entidad valorativa" de las expresiones utilizadas por la ministra que, pese a ser "apreciable", se mantiene "en niveles ínfimos".