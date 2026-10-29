Familiares de los desaparecidos en Urda recurren a las redes sociales y tachan de "inhumana" la falta de información

La angustia y la incertidumbre continúan aumentando tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La colisión entre un AVE de Renfe y otro tren de Iryo ha dejado un balance desolador. Las cifras oficiales en este momento elevan a 69 el número de víctimas.

A los fallecidos hay que sumar el medio centenar de hospitalizados y los desaparecidos. Según los últimos datos facilitados por la Guardia Civil, las autoridades ya contabilizan 67 denuncias por desaparición presentadas formalmente por familiares directos de los pasajeros que viajaban en los dos trenes siniestrados.

Han pasado más de 24 horas desde la tragedia y la desesperación de los allegados se acrecienta ante la falta de listas oficiales centralizadas. Sin noticias en los centros hospitalarios ni en los puntos de atención habilitados por las compañías ferroviarias, decenas de familias han decidido movilizarse por sus propios medios para localizar a sus seres queridos.

Móviles y redes sociales contra el silencio

Las plataformas digitales se han convertido en la principal herramienta de búsqueda alternativa. A través de internet y de distintas redes sociales, difunden fotografías, rasgos físicos y números de asiento para recabar pistas.

Entre los desaparecidos figura Carmen, a quien sus hijos buscan en X explicando que viajaba en el vagón siete del AVE, o la joven Adriana Marroquín, de 25 años.

El rastro también se ha perdido para miembros de las fuerzas de seguridad, como el guardia civil Juan José García Palacios, de 26 años, y el policía nacional Iván Romano.

Asimismo, se intenta localizar a David Reina, mecánico de Renfe que viajaba rumbo a Málaga de vacaciones, y a la mallorquina afincada en Madrid María del Carmen García.

En otros casos dramáticos, como el de Pepe San Emeterio, procedente de Sevilla, los equipos de rescate lograron encontrar a su perro con vida, pero no hay noticias de él.

La lista compartida en redes incluye además a Francisco José Rico Ortega, de 51 años, y a Ana Biles, que se desplazaba para asistir a una boda.

Sin rastro de la compositora Marisa Manchado

Especial preocupación genera la desaparición de la reconocida compositora de música clásica María Luisa Manchado Torres, galardonada con el Premio Nacional de Música en 2024. Manchado viajaba en el vagón seis del AVE tras finalizar compromisos profesionales en Sevilla con destino a Madrid, su ciudad de residencia.

A las puertas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, su amiga Marisa Manzano ha denunciado la absoluta falta de información por parte de los teléfonos de emergencia, tildando la situación de desinformación inhumana.

Pese a que Renfe ha confirmado el embarque de la creadora en Sevilla, Manchado no figura en los registros de heridos ingresados en hospitales. Ante esta dramática tesitura, un hermano de la artista se ha desplazado a Toledo para aportar sus muestras de ADN en la Comandancia e intentar esclarecer su paradero.