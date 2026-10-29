Centros de regulación y control del tráfico ferroviario: cómo y quiénes gestionan la circulación de los trenes en España

Continúa la investigación sobre las causas del accidente de dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, en el que han muerto al menos 69 personas. Horas después del siniestro, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó a un fallo en el centro de regulación y control (CRC) de Atocha, unas declaraciones que han sentado muy mal entre los profesionales del sector.

En el programa especial de Mediodía RNE desde Urda (Toledo), la mando intermedio en ese CRC y miembro del sindicato SCF, Laura Higuera Merino, ha asegurado que se sienten "señalados y profundamente solos y abandonados", porque el máximo responsable de la red ferroviaria apuntara "con el dedo" el posible error de un "compañero o compañera" y no pusiera el foco en "los sistemas de seguridad, que son los que verdaderamente fallan".

La caída del sistema de señalización LZB es uno de los principales hilos de las pesquisas de este último accidente ferroviario mortal. Entonces, entraron en juego un sistema más básico de balizas (el ASFA, siglas de "anuncio de señales y frenado automático") y el puesto de mando madrileño, que se comunica con los maquinistas.

¿Cómo funciona un centro de regulación y control? ¿Qué información se recibe y cómo se supervisa la circulación de tantos trenes a la vez? Repasamos las claves.

¿Qué es el Control de Tráfico Centralizado (CTC)?

El Control de Tráfico Centralizado (CTC) es el sistema que ordena y coordina la circulación de los trenes. Desde allí, los técnicos gestionan en tiempo real y en remoto la señalización y los desvíos de la red ferroviaria para garantizar la seguridad y puntualidad del tráfico.

Según explica la operadora de la red, Adif, el CTC es el "cerebro" de los 19 centros de regulación y control, puntos "neurálgicos operativos las 24 horas y los 365 días del año, distribuidos por la red ferroviaria". Uno de ellos, es el de Atocha, involucrado en el accidente.

¿Cómo funcionan los centros de regulación y control?

En los centros de regulación y control, los operadores de tráfico ferroviario (similares a los controladores aéreos, más conocidos) se reparten el trazado de las vías españolas, de modo que la línea entre Madrid y Sevilla se controla desde tres puestos distintos. Por encima de ese nivel, hay un supervisor.

Según denuncian los sindicatos del sector, el número de controladores no se ha incrementado en la misma medida que el volumen de tráfico desde la liberalización ferroviaria en España, con la entrada de operadores privados, Iryo y Ouigo, que suman sus trenes a los de la empresa pública Renfe.

En ese sentido, Higuera Merino ha recalcado en RNE que la plantilla se ha quedado "muy, muy mermada" para la frecuencia y el número de trayectos que se operan cada día y ha reclamado que se les dote de "personal suficiente" para la labor "tan ingente y tan importante".

Según explica esta operadora de tráfico ferroviario de mando intermedio, el puesto de mando de Atocha está dividido en dos centros de control de tráfico, el norte y el sur, con siete meses de regulación en total, aunque solo dos cuentan con "apoyo constante".

"El resto tenemos que conformarnos con un solo refuerzo en el 95% de los casos", explica, sobre ese compañero que se encarga de cubrirles para que puedan tomar descansos, antes de denunciar: "Es absolutamente impensable que apenas podamos levantarnos para ir al baño muchos de los días. Y eso sin hablar de la numerosa cantidad de incidencias que acontecen con demasiada y triste frecuencia y que obligan a que ese refuerzo tenga que sentarse a ayudar a otro compañero".

¿Cómo se supervisa la circulación de tantos trenes a la vez?

Los controladores del tráfico no tienen imágenes directas de las vías, sino que ven en sus pantallas un gran esquema que representa visualmente la red en tiempo real, con la posición de los trenes, las señales, los puntos kilométricos, etc. Se denominan sistemas videográficos.

Vista de los sistemas videográficos en el Centro de Regulación de Circulación de SevillaAdif

La información que se recibía en el momento del accidente es otra de las incógnitas que tendrá que aclarar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). "En ocasiones puede fallar", advierte Higuera Merino, y lamenta la filtración de los audios con las llamadas del centro de control a los maquinistas, que suponen un relato incompleto de lo que sucedió.

Atendiendo a la información de las pantallas, los controladores ejecutan órdenes que, aunque están protocolizadas en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, exigen cierta toma de decisiones en función de cada incidencia.

¿Qué formación tienen los controladores?

El puesto de trabajo responsable de coordinar y supervisar el tráfico ferroviario desde el CTC se denomina "factor de circulación", al que se accede a través de oposiciones de Adif.

De acuerdo con la Orden FOM/2872/2010, actualizada por última vez en 2022, la habilitación como responsable de circulación "faculta a su titular para dirigir la circulación de trenes y maniobras en una estación, o en un conjunto de estaciones, en las que esté operativo un sistema de control de tráfico centralizado".

Las últimas oposiciones de Adif para acceder a un puesto de factor de circulación de entrada (con los años se asciende a segunda y primera categoría) exigen el título de Bachiller, Formación Profesional o equivalentes. En su defecto, puede accederse con el graduado de Secundaria (ESO) o título equivalente, si se acreditan al menos cuatro años de experiencia profesional como auxiliar de circulación.

De acuerdo con la orden antes citada, el auxiliar de circulación lleva a cabo determinadas tareas en terminales y estaciones ferroviarias, como accionar agujas o elevar las barreras de pasos a nivel, conforme a las órdenes del responsable de circulación. Para estos técnicos, que como mínimo deben tener la ESO y 18 años, Adif puede habilitar a personal de otras entidades.

Además, todos deben pasar un examen de aptitud psicofísica, y aquellos cuyo idioma nativo no sea el español deben acreditar el conocimiento suficiente de la lengua con un certificado oficial.